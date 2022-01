Utah s’impose à Denver grâce à un grand Bojan Bogdanovic

De retour à la maison après leur vilaine défaite à Dallas, les Nuggets n’étaient pas gâtés avec la réception d’une des équipes les plus dangereuses de la Ligue, le Jazz qui restait sur 7 victoires sur ses 8 derniers matchs, dont 9 victoires de rang à l’extérieur.

Malgré un secteur intérieur décimé, sans Rudy Gobert ni même Hassan Whiteside, le Jazz a fait front avec un très bon Rudy Gay (18 points, 7 rebonds) utilisé en poste 5 de secours mais surtout un Bojan Bogdanovic de gala, auteur de son meilleur match de la saison à 36 points et 13 rebonds. Sachant que Donovan Mitchell (17 points) et Jordan Clarkson (13 points) ont réussi, bon gré mal gré, à apporter leur écot offensivement, Utah emporte donc une 10e victoire de suite en déplacement (115-109).

Pourtant, en face, Nikola Jokic (26 points, 21 rebonds, 11 passes) n’a pas chômé avec un nouveau triple-double, alors que Monte Morris, replacé sur le banc, a répondu présent avec 20 points, tout comme Will Barton. Denver encaisse une deuxième défaite de rang, et retombe à nouveau à 50% au bilan (18 victoires pour autant de défaites).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La 10e victoire de suite du Jazz en déplacement. En NBA, pour aller loin, il faut être capable de voyager. Les Jazzmen prouvent cette saison qu’ils sont capables de le faire. Après avoir été le meilleur bilan de la Ligue, la saison passée, Utah est encore dans les clous pour y parvenir mais semble également encore plus solide pour s’imposer en terre hostile. Sur 17 déplacements cette saison, ils ont concédé seulement 3 défaites !

– Pas de Gobert, pas de Whiteside, pas de problème. Privé de Gobert touché à l’épaule et de Whiteside (après un coup à la tête), le Jazz lançait Udoka Azubuike pour sa toute première titularisation en carrière. Et Utah ne s’en est pas trop mal sorti avec son « Dok », bien servi à l’intérieur pour deux gros dunks notamment. C’est surtout l’apport de Rudy Gay, qui a joué les pompiers de service, qui a aidé Utah à tenir la dragée haute à Nikola Jokic et consorts (+2 aux rebonds et aux points dans la peinture).

TOPS/FLOPS

✅Nikola Jokic. Déjà à la fin décembre, Nikola Jokic nous avait offert de deux matchs en double « double-double » (en manquant la passe de trois d’un rien) et hier soir encore, le MVP en titre n’a pas mégoté en réussissant un match à 26 points, 21 rebonds, mais aussi 11 passes. Un triple-double maousse costaud du Joker (son 64e en carrière) qui n’a pas suffi pour aller chercher la victoire, mais qui prouve une fois de plus le rayonnement du pivot serbe, toujours au sommet de son art.

✅Bojan Bogdanovic. Pas forcément dans un grand soir à 3-points (1/6 seulement), Bojan Bogdanovic a pourtant réussi son meilleur score offensif de la saison, avec 36 points qu’il a accompagné de 13 rebonds pour un double-double taille patron. Incisif à l’image de ce dunk main gauche en débordant Gordon et sans crainte aucune face à Jokic, le sniper croate a été le grand bonhomme de ce succès de prestige à l’extérieur.

✅Rudy Gay. Ayant démarré sa saison sur le tard, le vétéran du Jazz cherche encore son rythme de croisière. Hier soir, il a réussi son meilleur match de la nouvelle année, avec 18 points, 7 rebonds et 2 contres, le tout à 6/9 aux tirs dont 4/7 à 3-points. Après deux sorties à 30% de réussite aux tirs, il retrouve le sourire…

⛔Donovan Mitchell. Fraîchement élu meilleur joueur du mois de la conférence Ouest, Donovan Mitchell a galéré hier soir. S’il a terminé la partie avec 17 points et la victoire, son 8/22 aux tirs dont 1/9 à 3-points sont loin d’être glorieux… Tout comme sa tendance à lâcher prise très facilement et rapidement en défense.

⛔La paire Campazzo – Rivers. Avec 5 points et 4 passes pour le meneur argentin, et 6 points, 1 passe pour le vétéran américain, la doublette arrière des Nuggets n’a pas apporté suffisamment pour permettre à Denver de lutter à armes égales. Surtout, à 5/13 aux tirs dont 1/7 à 3-points, leur menace a été bien trop insignifiante pour perturber le Jazz et venir en soutien de la grosse performance de Nikola Jokic.

LA SUITE

Denver (18-18) : réception des Kings dans la nuit de vendredi à samedi

Utah (28-10) : suite du « road trip » de cinq matchs avec une étape à Toronto dans la nuit de vendredi à samedi