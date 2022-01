Pascal Siakam et les Raptors se régalent à Milwaukee

Privés de Giannis Antetokounmpo (maladie non liée au Covid-19), les Bucks ont tenté d’emballer le match d’entrée et de faire la différence suite aux quatre paniers à 3-points de suite signés du tandem Holiday-Hood en fin de premier quart-temps (42-35). Les locaux ont ensuite compté jusqu’à 14 points d’avance dans le deuxième quart-temps avec cette fois des snipers nommés DeMarcus Cousins, Wes Matthews et Jordan Nwora pour porter la marque à 71-57 peu avant la pause.

Le plan de Milwaukee se déroulait à merveille jusque-là, jusqu’à ce que Toronto ne finisse par se reprendre, relancé par les 3-points de Fred VanVleet et OG Anunoby avant le repos (77-68).

Les Raptors sont alors revenus sur le parquet avec un tout autre visage en troisième quart-temps, boostés par le 3-points de Pascal Siakam et le dunk de Scottie Barnes avant de passer un 12-1 conclu par Fred VanVleet pour faire passer Toronto en tête (86-90).

Aux côtés d’un Pascal Siakam impérial des deux côtés du parquet, les Raptors ont alors pu compter sur l’apport de Gary Trent Jr. mais aussi un 3-points et un dunk de Precious Achiuwa pour éteindre les espoirs des Bucks en début de quatrième quart-temps (96-111). Les derniers efforts du trio Holiday-Matthews-Middleton n’y changeront rien, Milwaukee concède ainsi sa deuxième défaite de suite à domicile !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour en forme des Raptors. Comme l’a souligné Pascal Siakam en début de semaine, les Raptors ont l’occasion d’afficher leur vrai visage maintenant qu’ils évoluent (pratiquement) au complet. Ça s’est vu sur ce match où ils ont en plus profité de l’absence de Giannis Antetokounmpo (ainsi que du trio Hill-Connaughton-Allen et de Mike Budenholzer) pour prendre le dessus après le repos et passer le coup d’accélérateur nécessaire dans le dernier acte. On a retrouvé le bon visage de cette équipe depuis quatre matchs. Après 35 rencontres, les Raptors sont plus que jamais en course pour les playoffs, et rien que ça, c’est une petite victoire de plus.

– Le final manqué des Bucks. La mauvaise deuxième mi-temps des locaux a connu son paroxysme lors du début du quatrième quart-temps. Un véritable trou noir qui s’est concrétisé par un 17-2 en faveur des Raptors et qui a pratiquement mis fin au suspense. Une période durant laquelle les Bucks ont perdu quatre précieux ballons, portant leur total à 18 turnovers, une des gros carences de Milwaukee cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Comme son équipe, le Camerounais est de mieux en mieux. Définitivement remis de sa blessure à l’épaule en début de saison, Pascal Siakam a sorti un nouveau match plein avec des actions décisives dont 7 points inscrits en début de quatrième quart-temps, lorsque Toronto a définitivement fait la différence, pour terminer avec 33 unités, pour aller avec ses 5 rebonds et 6 passes décisives.

✅ La paire Trent Jr-Anunoby. Le succès des Raptors réside aussi dans la diversité de ses armes et aux côtés du duo VanVleet-Siakam, Gary Trent Jr. et OG Anunoby ont été au rendez-vous en scorant 22 points chacun. C’est précisément lorsque ces joueurs sont dans le coup que les Canadiens peuvent rivaliser avec les plus grosses cylindrées de la ligue, ce qui a été le cas cette nuit.

⛔ Jrue Holiday. Ses 12 passes décisives ne rattrapent pas sa soirée compliquée au scoring (15 points à 5/15 au tir) et surtout ses 8 ballons perdus, beaucoup trop pour le meneur des Bucks qui se sont tirés une balle dans le pied avec leurs 18 « turnovers ».

LA SUITE

Milwaukee (25-15) : les Bucks enchaînent avec un gros déplacement à Brooklyn ce vendredi.

Toronto (18-17) : Les Raptors vont tenter la passe de cinq face à Utah à domicile ce vendredi.