Avec Kyrie Irving, Brooklyn renverse Indiana et renoue avec la victoire

Près de deux mois après le début de la saison, Kyrie Irving était bel et bien en tenue avec les Nets cette nuit. Et le meneur, auteur de 22 points à 9/17 aux tirs, est reparti de l’Indiana avec la victoire (129-121). Même s’il a probablement dû penser, au milieu du troisième quart-temps, que son retour se solderait par une défaite.

Car, avant que les coéquipiers d’un immense Kevin Durant (39 points, 8 rebonds, 7 passes) ne parviennent à prendre le dessus sur les Pacers, ce sont effectivement Domantas Sabonis (32 points, 12 rebonds, 10 passes) et consorts qui contrôlaient le match et faisaient largement la course en tête, puisqu’ils menaient encore 98-81, à quinze minutes de la fin. Dans le sillage, notamment, d’un Lance Stephenson de gala (30 points, 5 passes), à l’occasion de ses retrouvailles avec le public d’Indianapolis.

Sauf que le duo Durant/Irving, épaulé par la combativité de DeAndre’ Bembry, le danger à l’extérieur de Patty Mills et la solidité de James Harden, a finalement réussi à renverser les hommes de Rick Carlisle, qui concèdent là un sixième revers d’affilée. Au contraire de Brooklyn, qui stoppe sa série de trois défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour de Kyrie Irving. Six mois et demi après son dernier match officiel, le meneur All-Star retrouvait enfin les terrains. Utilisé 32 minutes par son coach, il a logiquement soufflé le chaud et le froid aujourd’hui. Après un premier quart-temps aux allures de mise en route, où il n’a rien forcé, « Uncle Drew » est monté en température dans le second, sans Kevin Durant, pour inscrire 8 points. À mi-distance et près du cercle, il n’a rien perdu de son talent, même s’il manque logiquement de rythme. Et, après la pause, il a signé un dernier acte de feu (10 points) pour assurer la victoire de Brooklyn après un énorme « comeback ».

— Indiana s’est écroulé, Brooklyn en a profité. Alors qu’ils étaient tranquillement installés aux commandes à trois minutes de la fin du troisième quart-temps (98-81), les Pacers se sont complètement effondrés ensuite. Un temps-mort de Brooklyn, une sortie de Keifer Sykes puis un retour de Kyrie Irving, et les hommes de Rick Carlisle ont concédé un 13-3 pour terminer la période. Surtout, en plus de compter sur un Patty Mills menaçant de loin, un Kevin Durant fidèle à lui-même au scoring (après avoir été irrité par une faute technique) et un DeAndre’ Bembry omniprésent des deux côtés du parquet, les hommes de Steve Nash ont pu s’appuyer en prime sur un Irving en mode « scoreur-acrobate » dans la raquette. D’autant que les Nets se sont enfin mis à défendre, se battant sur tous les ballons et bloquant un peu mieux l’accès à leur peinture.

C’en était donc trop pour Indiana, qui a progressivement lâché prise et vu son adresse chuter drastiquement, malgré les exploits d’un Domantas Sabonis héroïque à l’intérieur.

— Lance Stephenson a fait le spectacle. Pour son retour à Indianapolis avec un maillot des Pacers sur le dos, près de quatre ans plus tard, « Born Ready » a régalé son public. Ovationné à son entrée en jeu, il s’est très vite illustré, plantant 9 points d’affilée, pour conclure le premier quart-temps avec… 20 points ! Soit son record en carrière sur douze minutes et même sur une seule mi-temps ! De loin comme de près, le joueur de 31 ans était inarrêtable, portant Indiana sur ses épaules et signant chacun de ses paniers avec un air de guitare. Même s’il s’est ensuite quelque peu calmé, il termine finalement avec 30 points en sortie de banc !

LES TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Aux côtés de Lance Stephenson, avec qui il a noué une belle complicité, le Lituanien s’est longtemps promené dans la défense des Nets. Jusqu’à ce que celle-ci ne serre la vis dans les quinze dernières minutes de la partie, pour ne plus rien laisser de facile à l’intérieur All-Star et à ses coéquipiers. Auteur d’un gros triple-double, « Domas » s’est en tout cas bien rattrapé après son match raté de la veille, chez les Knicks, et le voir découper une raquette aussi faiblarde au scoring et à la passe, avec une telle facilité, nous a parfois presque fait penser qu’il affrontait des enfants. Même si ces enfants l’ont emporté, au final…

✅ DeAndre’ Bembry. Le facteur X de cette rencontre. Scotché sur le banc pendant quasiment deux quarts-temps et demi, le joueur des Nets est enfin entré en jeu au milieu du troisième acte, à 64-81, et il n’a pas tardé à avoir un impact positif sur la partie. Pour ne plus jamais ressortir ensuite. Agressif, énergique et volontaire, des deux côtés du parquet, l’ailier termine avec 12 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres au compteur. Le tout en 20 minutes, à 5/5 aux tirs et avec un différentiel de +24, quand il était sur le terrain ! Le genre de guerrier dont avait besoin Brooklyn pour se réveiller et renverser les Pacers.

✅ Keifer Sykes. Inconnu du grand public, et signé pour dix jours afin de compenser les absences de Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb ou encore Chris Duarte, le joueur de 28 ans est peut-être celui qui a le plus profité des trous présents dans la défense des Nets. Auteur de 18 points et 5 passes en 40 minutes, après avoir compilé 22 points et 6 passes chez les Knicks, mardi soir, le meneur de poche des Pacers (1m83) a joué sans se poser la moindre question, dégainant dès qu’il en avait l’occasion et n’hésitant pas à aller chercher ses points près du cercle, en se faisant souvent oublier dans le dos de ses défenseurs.

⛔ La première mi-temps de Brooklyn. Avant que les quinze dernières minutes ne fassent tout oublier, ou presque, on se souvient tout de même que les Nets ont été affreux pendant deux quarts-temps et demi. Notamment en défense, où ils étaient incapables de proposer un semblant de résistance aux offensives des Pacers, qui pénétraient dans la raquette comme bon leur semble et qui obtenaient un tas de shoots ouverts à 3-points. La victoire en poche, les joueurs de Brooklyn se devront cependant d’afficher un tout autre visage défensivement. Un visage si possible similaire à celui qu’ils ont affiché sur la fin.

⛔ Justin Holiday. Comme tout shooteur qui se respecte, l’ailier des Pacers peut très vite passer du chaud au froid. C’est ce qui lui arrive actuellement, car après avoir terminé à 1/7 à 3-points la nuit dernière, face aux Knicks, il a terminé à 1/9 de loin cette nuit, contre l’autre franchise new-yorkaise. Une maladresse extérieure qui a fait mal à Indiana lorsque les Nets ont renversé le match, car le joueur de 32 ans, qui n’a certes pas hésité à dégainer, a arrosé encore et encore. Illustrant sans doute mieux que quiconque la faillite collective de son équipe, dans les quinze dernières minutes de cette partie.

LA SUITE

Indiana (14-25) : réception de Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Brooklyn (24-12) : réception de Milwaukee, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30).