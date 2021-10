Stats & Highlights | Les Bucks dans le dur, les Suns vont mieux, Scottie Barnes toujours en forme

S’il n’a pas fait un grand match pour sa première en NBA, Cade Cunningham peut se réjouir au moins d’avoir connu la victoire. Les Pistons l’attendaient depuis le début de saison…

Un autre rookie, lui, s’éclate. C’est Scottie Barnes, qui continue de briller, dans la victoire contre Indiana. Les Pacers, eux, n’y arrivent vraiment pas pour l’instant. Tout comme les Pelicans, malgré leurs efforts face aux Knicks.

Les finalistes 2021 ont connu des scénarios opposés : les Bucks, champions en titre, ont chuté contre les Spurs alors que, le temps d’une rencontre, on a revu des Suns efficaces et tranchants, comme la saison dernière, face aux Cavs.

Detroit – Orlando : 110-103

Pour la première de Cade Cunningham (2 points, 7 rebonds), les Pistons ont également fait dans l’inédit : ils ont gagné un match, leur premier de la saison. Tout s’est joué en seconde mi-temps, après un premier acte équilibré.

Les frères Wagner, Franz et Moritz, permettent au Magic de dominer le troisième quart-temps, sauf que Jerami Grant et Kelly Olynyk impulsent un 15-0 et les Pistons passent devant. Moritz Wagner réduit l’écart avant le dernier quart-temps, mais Detroit enfonce le clou, avec un 6-0 fatal, et l’emporte.

Pistons / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 35 6/14 1/6 9/10 2 5 7 5 2 1 1 0 -3 22 25 S. Bey 34 4/17 3/8 2/2 3 4 7 1 2 1 0 1 -4 13 10 I. Stewart 21 5/8 0/1 1/2 3 5 8 0 2 2 2 1 -6 11 16 C. Cunningham 19 1/8 0/5 0/0 2 5 7 2 0 0 2 1 +1 2 3 K. Hayes 22 1/5 1/4 0/0 1 0 1 3 2 0 3 0 -8 3 0 K. Olynyk 28 6/12 3/6 3/5 1 4 5 4 3 3 0 2 +10 18 24 T. Lyles 13 3/8 0/3 6/6 1 0 1 2 0 0 2 0 +10 12 8 C. Joseph 27 3/6 2/3 3/4 0 1 1 6 4 2 1 0 +13 11 15 F. Jackson 18 2/3 1/2 0/0 2 1 3 1 0 1 1 0 +1 5 8 J. Jackson 23 5/8 3/5 0/1 2 5 7 2 3 2 1 1 +21 13 20 Total 36/89 14/43 24/30 17 30 47 26 18 12 13 6 110 Magic / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 28 8/15 3/6 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 -6 19 16 W. Carter Jr. 17 3/9 1/1 1/2 2 4 6 2 3 0 3 1 -4 8 7 M. Bamba 29 4/5 2/2 0/0 1 2 3 1 3 0 0 2 +2 10 15 C. Anthony 35 6/11 3/4 0/0 1 9 10 3 2 0 2 0 +15 15 21 J. Suggs 26 3/13 0/4 4/4 2 3 5 6 1 2 2 1 +2 10 12 C. Okeke 14 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 3 0 -14 2 0 I. Brazdeikis 7 2/3 1/1 0/0 1 2 3 0 1 0 1 0 +4 5 6 M. Wagner 17 4/7 4/6 1/4 0 5 5 2 5 0 0 0 +9 13 14 R.J. Hampton 19 4/7 1/2 2/2 1 2 3 2 2 0 0 0 -6 11 13 T. Ross 25 0/5 0/3 3/3 0 3 3 1 1 1 1 2 -22 3 4 G. Harris 18 2/5 0/1 0/0 2 1 3 1 1 0 4 0 -23 4 1 M. Mulder 3 1/4 1/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 +8 3 1 Total 38/87 16/32 11/15 12 34 46 20 21 5 17 6 103

New Orleans – New York : 117-123

Les Pelicans se présentaient sans Brandon Ingram, touché à la hanche, et les Knicks en ont profité pour remporter ce match sans trembler. New Orleans a bien résisté, mais Evan Fournier et compagnie ont été trop adroits de loin (19/33 derrière l’arc) pour ne pas faire céder les Pelicans.

Dans les deux dernières minutes, après un 13-3 pour revenir dans la partie de la part de son adversaire, R.J. Barrett (35 points) prend les choses en main. Il inscrit deux paniers primés et délivre une passe décisive pour assurer la victoire de New York.

Pelicans / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 36 6/13 0/3 0/1 1 2 3 5 4 3 1 0 +7 12 14 J. Valanciunas 33 10/15 1/3 6/7 4 10 14 4 1 0 2 0 -9 27 37 D. Graham 32 6/21 2/9 3/3 1 2 3 8 2 3 1 0 -3 17 15 J. Hart 30 6/8 2/3 2/2 1 7 8 2 5 0 1 0 -8 16 23 N. Alexander-Walker 32 5/13 3/7 0/0 4 0 4 6 1 0 0 0 -6 13 15 N. Marshall 11 0/2 0/1 4/4 0 2 2 0 3 0 0 0 -12 4 4 J. Hayes 15 2/4 0/1 2/2 1 4 5 1 2 1 2 2 +4 6 11 K. Lewis Jr. 16 5/10 1/2 1/1 0 3 3 3 1 0 2 0 0 12 11 T. Satoransky 16 1/3 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 3 0 T. Murphy III 18 1/3 1/3 4/4 0 1 1 1 4 0 1 1 0 7 7 Total 42/92 11/33 22/24 12 31 43 30 24 7 11 3 117 Knicks / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 38 4/9 2/2 0/0 0 6 6 4 2 0 2 0 +2 10 13 M. Robinson 27 3/3 0/0 2/2 1 4 5 0 3 0 1 0 +2 8 12 K. Walker 32 6/11 4/7 3/4 0 4 4 5 1 4 3 0 +7 19 23 E. Fournier 37 6/14 5/8 2/2 0 1 1 2 1 2 2 1 +6 19 15 R. Barrett 36 12/18 6/8 5/6 0 8 8 6 3 0 1 0 +8 35 41 O. Toppin 10 0/1 0/1 1/2 0 2 2 1 1 0 0 2 +4 1 4 T. Gibson 21 5/8 0/1 3/3 4 3 7 1 5 1 1 1 +4 13 19 D. Rose 15 2/6 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1 5 2 M. McBride 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Burks 13 3/6 1/2 3/4 0 3 3 1 2 0 0 0 -2 10 10 I. Quickley 11 1/5 0/2 1/2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 -2 Total 42/81 19/33 20/25 5 32 37 22 21 7 12 4 123

Indiana – Toronto : 94-97

Scottie Barnes continue son excellent début de saison. Dans une partie accrochée et très serrée, le rookie des Raptors a fait la différence en fin de match avec Fred VanFleet.

En dernier quart-temps, les Raptors prennent le large et le quatrième choix de la Draft (21 points et 12 rebonds) assure avec deux lancers-francs à six secondes du terme. Domantas Sabonis a la balle d’égalisation à 3-pts, mais l’intérieur d’Indiana manque sa tentative.

Pacers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 40 8/18 1/7 5/6 6 8 14 2 5 3 2 0 -8 22 28 M. Turner 36 3/6 2/5 2/4 1 10 11 4 1 0 1 5 +3 10 24 T.J. McConnell 35 3/5 0/1 0/0 0 3 3 7 1 0 3 0 -3 6 11 C. LeVert 16 6/10 1/3 2/4 0 1 1 2 1 2 2 0 -2 15 12 C. Duarte 32 5/11 2/6 0/0 1 5 6 6 1 1 5 0 0 12 14 J. Holiday 32 6/15 4/13 0/0 0 2 2 1 2 0 2 0 +6 16 8 T. Craig 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1 0 0 O. Brissett 8 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 -3 2 1 G. Bitadze 10 0/3 0/1 0/0 0 2 2 1 3 0 1 2 -1 0 1 B. Wanamaker 10 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 1 -3 0 -1 J. Lamb 14 3/6 3/5 2/2 0 0 0 1 1 1 1 0 -3 11 9 Total 35/81 13/43 11/16 8 32 40 25 17 8 19 10 94 Raptors / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Achiuwa 17 2/9 0/2 0/0 0 3 3 1 3 0 2 1 -2 4 0 O. Anunoby 38 6/13 3/7 0/0 2 3 5 5 1 1 1 1 +2 15 19 S. Barnes 35 9/17 0/1 3/6 2 10 12 1 2 1 1 0 +1 21 23 F. VanVleet 39 6/14 2/7 2/3 0 6 6 4 2 2 4 1 +9 16 16 G. Trent Jr. 23 3/11 2/5 0/0 0 3 3 1 1 2 2 0 -6 8 4 C. Boucher 18 3/9 2/5 0/0 2 4 6 0 4 0 0 1 -1 8 9 K. Birch 29 3/5 0/0 1/1 3 3 6 2 1 1 1 0 +6 7 13 M. Flynn 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 0 1 D. Banton 17 1/4 0/1 0/0 1 1 2 2 1 1 3 0 -3 2 1 S. Mykhailiuk 22 6/10 2/4 2/2 2 2 4 2 2 0 1 0 +8 16 17 Total 39/92 11/32 8/12 12 36 48 18 17 8 15 4 97

Milwaukee – San Antonio : 93-102

Deuxième défaite de suite pour les Bucks. Toujours privés de Jrue Holiday et Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ont fait le maximum en première mi-temps pour mettre les champions en titre dans de bonnes conditions. Mais le Grec a ensuite été plombé par les fautes.

Les Spurs, eux, ont su trouver la solution en dernier acte. Keldon Johnson frappe à 3-points et Dejounte Murray, auteur de 16 points en dernier quart-temps, enchaîne cinq points de suite pour mettre Milwaukee dans les cordes. Après quatre défaites de rang, les Texans retrouvent enfin la victoire.

Bucks / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 34 11/18 0/3 6/11 0 13 13 3 5 0 7 0 -3 28 25 K. Middleton 33 8/21 2/7 1/1 0 5 5 5 4 3 4 0 -9 19 15 T. Antetokounmpo 18 0/3 0/1 0/0 1 7 8 2 2 1 2 0 -3 0 6 G. Hill 32 4/9 0/2 2/2 2 3 5 3 0 0 1 1 -3 10 13 G. Allen 29 4/11 4/9 0/0 1 4 5 1 2 0 1 0 -2 12 10 S. Ojeleye 13 0/5 0/5 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -10 0 -2 S. Mamukelashvili 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 J. Nwora 18 2/9 0/5 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 6 0 G. Kalaitzakis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Waters -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 P. Connaughton 29 3/6 0/2 0/0 5 5 10 3 2 1 1 1 -4 6 17 R. Hood 18 2/5 2/3 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -2 6 4 A. Toupane -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Robinson 15 2/2 2/2 0/0 0 0 0 3 1 1 1 0 -8 6 9 Total 36/89 10/39 11/16 9 43 52 20 18 6 19 2 93 Spurs / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 31 5/13 1/5 1/1 0 11 11 2 1 1 0 1 -6 12 19 J. Poeltl 23 3/6 0/0 2/2 2 4 6 1 5 1 1 0 -3 8 12 D. White 33 6/12 3/8 2/6 0 2 2 4 1 0 1 1 -2 17 13 D. Murray 37 9/17 1/3 4/5 0 5 5 9 1 3 2 0 +7 23 29 L. Walker IV 20 1/8 1/6 1/2 0 3 3 4 0 1 4 0 +5 4 0 T. Young 16 5/9 0/1 0/0 5 3 8 3 2 2 0 0 +8 10 19 D. Eubanks 9 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 +4 2 3 K. Bates-Diop 17 1/1 0/0 2/2 0 3 3 1 0 2 0 0 +12 4 10 J. Landale 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Jones 6 1/4 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +2 2 1 B. Forbes 25 7/16 1/4 1/2 1 0 1 0 1 1 1 0 +4 16 7 D. Vassell 24 0/6 0/4 4/4 0 8 8 2 1 1 0 0 +14 4 9 Total 39/95 7/31 17/24 8 41 49 28 13 12 9 3 102

Phoenix – Cleveland : 101-92

Pendant de longues minutes, on a retrouvé les Suns version 2020/2021. Après une entame manquée, entre le début de deuxième quart-temps et le milieu du troisième, les finalistes de la saison passée vont passer un énorme 50-12 aux Cavaliers !

Devin Booker et sa bande ont notamment réussi ce « run » grâce aux ballons perdus des Cavaliers (19 au total). Forcément, après une telle vague, Cleveland est mal en point. En back-to-back, l’épatant Evan Mobley est passé à côté cette fois-ci. Néanmoins, les Cavaliers arriveront à stopper l’hémorragie, sans pour autant parvenir à fournir un effort pour revenir dans la partie.