Après deux prolongations, les Wizards dominent encore les Celtics

Défaits mercredi soir par les Wizards à domicile, les Celtics n’ont pas été en mesure de prendre leur revanche trois jours plus tard, à l’extérieur cette fois-ci. Les joueurs de la capitale se sont effectivement imposés au bout du suspense cette nuit, en ayant eu besoin de deux prolongations (!) pour se débarrasser de leurs homologues du Massachusetts (115-112).

En tête pendant toute la partie, ou presque, Washington s’est pourtant fait peur sur la fin, laissant notamment deux balles de match (finalement manquées) à Jaylen Brown, lors du quatrième quart-temps, puis à Jayson Tatum, lors de la première prolongation. Avant que Bradley Beal (« layup »), Spencer Dinwiddie (« jumper ») et Kentavious Caldwell-Pope (interception/contre) n’achèvent définitivement Boston dans la dernière minute de la seconde prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bradley Beal et Jaylen Brown avaient enfilé leur costume de super-héros. Meilleurs marqueurs de leurs formations respectives, l’arrière de Washington (36 points, 7 rebonds, 6 passes) et l’arrière de Boston (34 points, 6 rebonds) se sont tirés la bourre toute la soirée. À l’inverse de nombre de leurs coéquipiers, les deux All-Stars sont très vite rentrés dans leur match, et ils n’ont pas faibli ensuite. Tout n’a pas été parfait sur la fin, Beal voulant un peu trop forcer la décision à lui seul, tandis que Brown a disparu en prolongation (aucun point dans les deux), mais ils ont clairement été les plus en vue et performants aujourd’hui.

– Boston effrayant à 3-points. 2 sur 26 (soit 7.7%). Tel est le bilan derrière l’arc des Celtics, cette nuit (contre 10/36 et 27.8% pour les Wizards). Incapables de régler la mire de loin, les coéquipiers de Jayson Tatum (0/5) et Jaylen Brown (0/4) ont dû attendre leur 21e tentative (!) pour enfin faire mouche à 3-points, par l’intermédiaire de Payton Pritchard. Forcément, avec une telle maladresse, les hommes d’Ime Udoka n’ont eu d’autre choix que d’appuyer dans la peinture (66 points !), face à une équipe de Washington toujours privée de son protecteur de cercle numéro un, Daniel Gafford.

– Washington a enterré Boston en défense. Menés d’un point (111-112) à une minute 15 de la fin de la seconde prolongation, les Wizards ont pris peur quand Jayson Tatum a attaqué le cercle. Sauf que Deni Avdija est venu en aide et il s’est déployé pour contrer l’ailier All-Star. D’abord sanctionné d’une faute par les arbitres, le coup de sifflet a finalement été modifié après challenge. Et, quelques instants plus tard, à 115-112 en faveur des joueurs de la capitale, c’est ensuite Kentavious Caldwell-Pope qui s’est distingué en interceptant le ballon des mains de Jaylen Brown (voire en le contrant), pour empêcher un 3-points égalisateur.

TOPS/FLOPS

✅ Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell. Pour accompagner leur leader Bradley Beal, les lieutenants des Wizards ont répondu présent. Ainsi, Spencer Dinwiddie (20 points, 9 rebonds, 4 passes) s’est avéré précieux dans les moments chauds, notamment pour tuer le match à 115-112, Kyle Kuzma (17 points, 17 rebonds) a abattu un énorme travail sous les panneaux, tandis que Montrezl Harrell (20 points, 14 rebonds) a une nouvelle fois fait parler ses muscles dans la raquette. Un « supporting-cast » de qualité pour Bradley Beal à Washington, ce dont n’a pu bénéficier Jaylen Brown à Boston.

✅ Josh Richardson. Fantomatique depuis le début de saison (4.8 points de moyenne, contre 13.3 depuis l’exercice 2016/17), « J-Rich » s’est enfin réveillé cette nuit. Auteur de 18 points, à 7/15 aux tirs, l’arrière de 28 ans a signé un match plein des deux côtés du parquet, brillant dans ce rôle de détonateur en sortie de banc qu’il doit assimiler. En confiance, ses réussites à mi-distance ainsi que ses percussions dans la peinture ont fait un bien fou à Boston, notamment en première mi-temps (11 points), où il était le parfait lieutenant de Jaylen Brown (17 points).

⛔ Dennis Schröder. Sans Marcus Smart (ni Robert Williams), le meneur allemand était logiquement plus attendu qu’à l’accoutumée. Mais, même s’il a assuré au niveau de l’organisation du jeu (9 passes décisives, contre une seule perte de balle), l’ancien joueur des Lakers s’est surtout troué en beauté au scoring, terminant avec seulement 6 petits points au compteur, à 1/7 aux tirs. Or, ses points et son agressivité auraient été les bienvenus pour épauler Jaylen Brown, parfois trop esseulé offensivement.

LA SUITE

Washington (5-1) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de lundi à mardi (00h30).

Boston (2-4): réception de Chicago, dans la nuit de lundi à mardi (00h30).