Le Heat gifle les Grizzlies

Pas de Bam Adebayo à l’entre-deux en raison d’un souci à un genou, et c’est Dewayne Dedmon qui prend sa place dans la raquette. Dans les faits, on ne voit aucune différence, si ce n’est que Kyle Lowry prend plus de responsabilités.

L’ancien meneur des Raptors frappe d’entrée, et les Grizzlies courent déjà après le score. Il faut dire que Miami joue très bien. En attaque, les 3-points pleuvent de partout (5 sur 5 pour débuter le match !), et défensivement, PJ Tucker et Lowry se chargent de Ja Morant. L’écart atteint les 10 (30-20), puis les 16 points à la fin du premier quart-temps (38-22), et l’entrée de Tyler Herro n’arrange évidemment pas les affaires de Memphis.

Après un bon passage de Ja Morant, Memphis revient à -10 mais PJ Tucker sanctionne dans le corner, et l’agressivité de Jimmy Butler relance la machine de Miami. À la pause, il y a 13 points d’écart (67-54), et Memphis va craquer au retour des vestiaires. Après Tyler Herro et Max Strus, c’est au tour de Duncan Robinson de sortir de sa boîte. Les 3-points continuent de pleuvoir, et le « sniper » du Heat plante trois paniers primés en deux minutes pour donner 24 points d’avance (98-74). Les Grizzlies sont assommés, et Miami peut tranquillement gérer la fin de match avec une victoire finale de 26 points (129-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense du Heat. C’est une vraie toile d’araignée. Les bras sont en l’air, les joueurs sont mobiles, et les intervalles sont comblés. Memphis s’est cassé les dents sur ce mur. On a souvent vu PJ Tucker sur Ja Morant, pour le couper de ses coéquipiers et l’obliger à jouer seul.

L’adresse à 3-points. Kyle Lowry a donné le ton cette nuit à 3-points, et ses coéquipiers shooteurs ont pris le relais avec un 5 sur 5 de loin pour débuter le match. Au final, Miami termine la rencontre avec un superbe 21 sur 37 à 3-points. Dans le corner, en première intention, en catch-and-shoot… Le Heat possède une large variété de shooteurs et Memphis a été roué de coups.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Lowry. Discret depuis le début de saison, le meneur a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses qualités d’attaquant. Erik Spoelstra le considère comme un quarterback et donc l’organisateur du jeu du Heat. Ce soir, il était plus scoreur que d’habitude, et c’est lui qui a mis sa formation sur les bons rails en début de match. À ses côtés, Jimmy Butler a été parfait. Comme depuis le début de saison.

✅ Tyler Herro. On le répète depuis le début de saison, c’est le Herro de la « bulle » qui refait surface. À 3-points ou dans les un-contre-un, il a repris une autre dimension, et il n’hésite pas à défier les défenses ou à jouer en isolation pour un fadeaway. Son volume de jeu est aussi très intéressant, et Erik Spoelstra a peut-être trouvé sa nouvelle paire de jokers avec Max Strus pour le compléter.

⛔ Jaren Jackson Jr. Le jeune intérieur de Memphis joue trop au large, et il s’est fait manger physiquement. On attend de lui qu’il prête main forte à Steven Adams sous le cercle, et il préfère se comporter comme Lauri Markkanen. C’est dommage, surtout quand il termine une rencontre à 0 sur 8 à 3-points…

LONGEVITÉ

Bam Adebayo absent et le match plié, Erik Spoelstra a envoyé Udonis Haslem sur le parquet. Le fidèle pivot du Heat n’est que le 5e joueur de l’histoire à disputer 19 saisons avec la même formation, aux côtés de Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, John Stockton et Tim Duncan. C’est lui qui inscrit le dernier panier du Heat, et il a bien mérité une célébration de ses coéquipiers.

LA SUITE

Miami (5-1) : petite pause pour le Heat qui ne rejoue que mardi soir, et ce sera à Dallas.

Memphis (3-3) : lundi soir, les Grizzlies accueillent les Nuggets du MVP Nikola Jokic.