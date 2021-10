Les Nuggets réalisent le hold-up à Minnesota

Les Wolves vont pouvoir nourrir quelques regrets sur ce match face à Denver. Face à des Nuggets très peu inspirés, Minnesota a fait la course en tête quasiment tout du long, grâce à son banc notamment (41 à 22). Mais à cause de leur scoring inefficace, les Wolves ont laissé la porte ouverte.

Et le « Joker » et ses Nuggets ne se sont pas fait prier pour s’y engouffrer. Avec ses 26 points, 19 rebonds et 7 passes, Nikola Jokic a réussi une nouvelle performance monumentale dans la peinture, aussi bien défensivement qu’offensivement. Passant devant dans les derniers mètres, avec leur plus gros écart de +4 dans le crunch, Denver a eu beaucoup de chance de voir Malik Beasley se faire contrer par Will Barton, et Anthony Edwards de rater un panier sous le cercle. Un panier qui aurait arraché la prolongation (93-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « Big Three » des Wolves est encore très friable. On n’en est qu’à cinq matchs disputés pour les Wolves mais leur « Big Three » a déjà connu beaucoup de hauts et de bas. Towns (14 points à 4/11), Russell (14 points en 15 tirs) et Edwards (14 points en 19 tirs) sont retombés dans leurs travers hier soir, aucun d’entre eux ne réussissant à trouver ses positions de tirs, ou tout simplement en accumulant les mauvais choix.

– Nikola Jokic est une usine. Pour son deuxième match de retour après sa petite blessure au genou, Nikola Jokic semblait de fait un poil lourd sur ses appuis mais ça ne l’a pas empêché de dominer Towns d’une part, et de porter son équipe à la victoire à l’extérieur. Et ce, sans grande aide de ses coéquipiers (Porter, Gordon ou Barton)… S’il a perdu beaucoup de ballons (7) et pas forcément été aussi efficace offensivement que d’habitude, il a été monstrueux pour finir à 26 points, 19 rebonds et 7 passes.

– Chris Finch veut corriger le tir. En conférence de presse d’après-match, Chris Finch reconnaissait ses erreurs en constatant que Karl-Anthony Towns n’a pas eu assez de ballons à l’intérieur, terminant avec 11 tirs et seulement 4 lancers, quand D’Angelo Russell et Anthony Edwards ont arrosé à l’extérieur.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le MVP en titre a régné en maître sur la peinture. Avec 26 points, 19 rebonds et 7 passes, le « Joker » a encore été la plaque tournante de son équipe, surtout quand il a fallu courir après le score pendant trois quarts temps. Tout n’a pas été rose avec 7 balles perdues et un 10/23 dans le négatif aux tirs mais, qu’on soit bien clair, sans le pivot, les Nuggets auraient explosé en vol et fini à 20 longueurs…

✅ Malik Beasley. L’arrière remplaçant des Wolves a longtemps maintenu son équipe devant au tableau d’affichage et il finit avec la totalité de ses points inscrits au-delà de l’arc, à 18 points à 6/10 à 3-points. Avec Naz Reid (12 points), il a été un des rares Wolves à ne pas sombrer en adresse.

✅ Monte Morris. En attendant le retour de Jamal Murray, le rôle de Monte Morris est fondamental dans la bonne tenue du jeu à Denver. Samedi soir, le remplaçant promu titulaire a parfaitement répondu aux attentes avec un match propre à 16 points (7/14 aux tirs), 5 passes et 4 rebonds. Il a parfaitement su complémenter les efforts de Jokic.

⛔ Karl-Anthony Towns. Face au MVP en titre, KAT a craqué. Frustré par la bonne défense de Nikola Jokic et régulièrement enfoncé de son côté par le Serbe plus puissant, il n’a jamais réussi à trouver son rythme. Pire, il n’a jamais réussi à peser sur ce match avec seulement 14 points, 8 rebonds, 3 passes et 5 balles perdues, le tout à seulement 4/11 aux tirs.

⛔ Anthony Edwards. La jeune pépite des Wolves est passée au travers de son match. À 6/19 aux tirs dont 0/6 à 3-points, il a même bu le calice jusqu’à la lie en ratant cet ultime layup sous le cercle. Un layup qui aurait permis d’égaliser et d’arracher la prolongation. Avec son activité, le sophomore termine tout de même en double double (14 points, 11 rebonds) mais avec une frustration plus grande encore.

⛔ Michael Porter Jr. Attendu au tournant cette saison, Michael Porter Jr. est pour l’instant aux abonnés absents. Le scoreur fou des Nuggets n’a toujours pas bien réglé la mire en ce début de saison et hier soir en a été le parfait exemple avec une toute petite sortie à 7 points à 3/14 aux tirs dont une bulle à 3-points : 0/6. Avec 12 points et 5 rebonds de moyenne, sa production de ce début d’année est indigne de son talent.

LA SUITE

Denver (4-2) : les Nuggets poursuivent leur « road trip » avec un déplacement à Memphis dans la nuit de lundi (à 2h).

Minnesota (3-2) : les Wolves restent à la maison et recevront le Magic dans la nuit de lundi (à 2h).