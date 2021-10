Avec un super DeMar DeRozan, les Bulls sont les premiers à faire tomber le Jazz !

Il n’y a déjà plus d’équipe invaincue en NBA ! Les Bulls n’ont pas manqué l’occasion de montrer leur valeur face à une grosse écurie de la conférence Ouest dans un choc qui aura tenu toutes ses promesses.

Dans un United Center chaud bouillant, c’est Donovan Mitchell qui s’est d’abord mis en évidence en fin de premier quart-temps. DeMar DeRozan lui a répondu en enchaînant à son tour les paniers afin de faire passer les siens à +8 (32-24). Après avoir raté la victoire au buzzer face aux Knicks, l’ancien arrière des Spurs semblait sur un nuage et poursuit son festival à mi-distance (40-29).

Mais Utah a vite ramené Chicago sur terre, notamment lorsque Donovan Mitchell a planté un 3-points à 9 mètres avec l’aide de la planche pour ramener les siens à -2 peu avant la mi-temps (50-48). Dans la foulée, le missile extérieur de Joe Ingles et le lay-up de Rudy Gobert ont fait passer le Jazz devant à la pause avec une grande efficacité (54-57).

À son tour, le tandem Mitchell-Gobert a permis aux siens de faire la course en tête. C’est une fois de plus DeMar DeRozan qui a sonné la fin de la récré avec un 2+1 et un « spin move » sur Bojan Bogdanovic avant de conclure au lay-up en transition (66-63). Aux côtés d’un Alex Caruso également important, Zach LaVine a apporté un précieux relais en fin de période avec un lay-up et une claquette-dunk (79-72).

Il restait ensuite à finir le job, ce que Chicago s’est employé à faire en passant à +17. Alex Caruso a notamment trouvé pour un dunk en transition avant de laisser le soin à Zach LaVine d’enchaîner un 3-points et un alley-oop sur un service merveilleux de Lonzo Ball (94-77).

Le retour tardif instigué par le trio Clarkson-Mitchell-Bogdanovic n’a pas suffi. À 98-93, DeMar DeRozan a placé un nouveau « clinic » à quatre mètres. C’est ensuite Nikola Vucevic qui a enflammé l’United Center avec un « catch-and-shoot » derrière l’arc et un dernier lay-up qui a assuré la victoire aux siens (107-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match-référence pour Chicago. En quête de certitudes dans une saison où ils se présentent avec de grandes ambitions, les Bulls n’ont pas manqué leur rendez-vous face au Jazz, un choc au sommet mais aussi un test important pour les troupes de Billy Donovan. Avec cinq victoires pour une défaite, Chicago se maintient en tête de la conférence Est et confirme son nouveau statut après avoir manqué les playoffs à cinq reprises sur les six dernières saisons. Ces Bulls, c’est du sérieux !

– Les Bulls costauds dans le final. Même s’ils ont encaissé un 18-5 et ont été relégués à -17 au milieu du dernier acte, les Jazzmen ont réussi à donner du fil à retordre aux locaux. Mais ces derniers ont montré leur force de caractère dans le final s’en remettant à la paire DeRozan-Vucevic pour terminer le travail.

– Le détail qui tue. 20 ballons perdus, Quin Snyder aurait pu limiter son speech d’après-match à ces trois mots, tant une telle défaillance demeure rédhibitoire dans l’optique d’une victoire à l’extérieur. Mentions spéciales pour Donovan Mitchell (6) et le tandem Clarkson-Ingles (4 chacun).

– Marge de progression. Même dans la victoire et même après cette entame de saison réussie, Chicago reste une équipe en rodage et compte donc encore des axes de progression. On peut notamment compter l’adresse extérieure qui a été défaillante cette nuit (5/21), mais que les hommes de Billy Donovan ont parfaitement su compenser sur ce match, notamment avec un DeMar DeRozan incandescent à mi-distance.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. L’arrière avait visiblement à cœur de se faire pardonner de son ultime tir raté face aux Knicks. DeMar DeRozan a ainsi délivré toute sa panoplie en matière de tir à mi-distance avec une grande efficacité (32 points à 13/22 au tir). Il a également été là dans les moments clés du match, en début de partie pour donner le ton puis au retour des vestiaires notamment alors qu’Utah avait repris le dessus.

✅ Zach LaVine. Mention très bien pour l’arrière des Bulls qui doit composer avec une blessure au pouce. Un handicap qui ne s’est presque pas vu sur ce match, tant Zach LaVine a lui aussi été présent et productif avec ses 26 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. On retiendra notamment son alley-oop monumental sur un service de Lonzo Ball pour offrir le plus gros écart du match à son équipe.

✅ Donovan Mitchell. L’arrière du Jazz a tenu tête à DeMar DeRozan en enchaînant lui aussi les exploits en première mi-temps. Tout au long de la rencontre, il a été source d’espoir pour Utah, tant il semblait être le seul joueur en mesure de maintenir les Jazzmen dans le match. Auteur de 30 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, Donovan Mitchell a fini par rendre les armes. Sa maladresse au tir extérieur (2/11) et ses 6 ballons perdus l’ont empêché de pousser un peu plus Chicago dans ses retranchements.

⛔ Jordan CLarkson. Il y a des soirs comme ça où l’adresse n’est pas au rendez-vous. Jordan Clarkson a vécu un cauchemar pendant trois quart-temps avant de se réveiller dans le dernier acte pour terminer avec 16 points. L’ensemble a toutefois été un peu juste avec son 5/19 au tir ses 4 ballons perdus et son -14 au +/-.

LA SUITE

Chicago : les Bulls vont préparer un déplacement du côté de Boston, où ils seront attendus demain soir.

Utah : « back-to-back » costaud pour les Jazzmen qui enchaînent ce soir à Milwaukee.