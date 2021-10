Les Sixers se vengent des Hawks avec la manière

Les Sixers ont les visages fermés, prêts à en découdre quatre mois après la cruelle élimination face aux Hawks dans le Game 7 des demi-finales de conférence. Doc Rivers demande aux siens de mettre une énorme pression défensive sur les Hawks, et le résultat est probant. De l’autre côté du terrain, Joel Embiid et Tobias Harris vont provoquer des fautes dans la peinture, et enchainent les lancers-francs. La « seconde unit » poursuit sur cette lancée et fait un excellent travail, avec un très bon André Drummond des deux côtés du parquet. Du banc, le pivot camerounais apprécie et encourage son ancien souffre-douleur. À la pause, Philly est logiquement en tête (60-46).

Les pensionnaires du Wells Fargo Center ne lèvent pas le pied de l’accélérateur en cette entame de seconde période, et les visiteurs sont en grande galère en attaque. La défense des hommes de Doc Rivers est remarquable, notamment sur les extérieurs, et Trae Young et compagnie montrent des signes de nervosité et de frustration. Les débats sont à sens unique, et Nate McMillan tente des coups, en vain. Doc Rivers peut faire tourner son effectif et gérer la fin de la rencontre. Pour une fois, les Sixers n’ont connu aucun coup de mou et ils s’imposent très facilement (122-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les prises à deux de Matisse Thybulle et Shake Milton. Les deux jeunes Sixers ont tenté de perturber la mise en place du jeu adverse en faisant quasi constamment des prises à deux sur le porteur du ballon en tête de raquette, et les Hawks ont eu beaucoup de mal à se défaire de cela. À titre d’exemple, dès l’entrée en jeu de Milton en premier quart-temps, cette tactique a poussé les visiteurs à perdre le ballon sur… cinq actions de suite !

Tobias Harris, dans la peau de Boris Diaw. Le lieutenant d’Embiid a progressé dans ses capacités à passer et dans son intelligence de jeu depuis plusieurs saisons, et il a montré un petit « clinic » de relation offensive avec ses intérieurs. Excellent dans le rôle de « point forward », le meilleur pote de Boban Marjanovic a offert de superbes caviars à ses « gros », Embiid et Drummond, et c’est prometteur pour la suite de la saison.

94 et 8. Comme le nombre de points inscrits par les Hawks (94), le total le plus faible depuis le début de la saison et le nombre (8) de paniers à 3-points marqués par les joueurs de Nate McMillan.

TOPS/FLOPS

✅ Tobias Harris. En l’absence indéterminée, voire définitive, de Ben Simmons, Tobias Harris a réussi à encore hausser son niveau de jeu (22 points, 11 rebonds, 4 passes décisives). Omniprésent en attaque, et appliqué en défense, l’ailier de Philly est complet, et se montre parfait en co-leader de l’équipe aux côtés de Joel Embiid. Très intelligent dans son jeu de passe et ses mouvements sans ballon, il a été incontrôlable pour les Hawks, qui ont essayé par tous les moyens de calmer ses ardeurs. En vain.

✅ Seth Curry. Le « frère de » s’est fait un prénom, et il brille par sa régularité. Ne forçant aucun tir, combatif en défense malgré quelques limitations physiques et athlétiques, il est le joueur de complément idéal dans une équipe du haut de tableau, l’arrière-shooteur par excellence. Avec 15 points à 5/9 dont 2/4 à 3-points, le « frère de » Stephen ne fait pas de fioriture, et continue de rendre des copies très propres soir après soir. Il justifie le fait d’être l’un des hommes de confiance de son beau-père, Doc Rivers.

⛔ Trae Young. Seulement 13 points à 5/16 aux tirs (1/4 à trois points) pour le meneur des Faucons qui est complètement passé au travers de son match. Hué par le public, « Ice Trae » n’a jamais trouvé son rythme de croisière, et il a été terriblement gêné par le duo Thybulle-Milton qui lui ont collé aux basques en permanence. Une soirée à oublier pour la star de la franchise basée en Géorgie.

LA SUITE

Philadelphie (4-2) : lundi soir, les Sixers reçoivent les Blazers d’un certain Damian Lillard…

Atlanta (3-3) : les Hawks accueillent lundi les co-leaders de la conférence Est, les épatants Wizards.