Stats & Highlights | Les Bulls encore en vie, les Pacers mettent la pression aux Hornets

La course au « play-in » continue à l’Est avec notamment la grosse rencontre entre les Wizards et les Raptors. La défaite de Toronto arrange Chicago, qui passe devant les Raptors au classement après son succès face aux Hornets. L’espoir est maigre pour Zach LaVine et ses coéquipiers, mais il existe encore.

Cette défaite des Hornets est une aubaine pour les Pacers qui, eux, ont gagné face aux Hawks. Indiana reste à la 9e place devant Washington et n’a qu’une victoire de retard sur Charlotte, 8e. Le prochain match des Pacers, face à Washington, vaudra encore cher.

Charlotte – Chicago : 99-120

Avec le retour de Zach LaVine, Chicago joue sa dernière carte pour tenter d’arracher le « play-in ». Motivés et portés par un Nikola Vucevic de haut niveau (29 points et 14 rebonds), les Bulls ont réalisé une grosse partie, prenant jusqu’à 15 points d’avance en deuxième quart-temps.

Charlotte, avec des tirs primés, revient en fin de première mi-temps, mais l’effort ne suffit pas et dès la reprise, en seconde période, les troupes de Billy Donovan reprennent les commandes de la partie. Victoire facile donc pour Chicago, qui se permet de rester dans la course même si l’écart avec les Wizards (3.5 victoires) reste très important à seulement six matches de la fin.

Hornets / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 32 4/10 1/3 0/3 1 2 3 1 3 1 2 2 9 5 P.J. Washington 33 9/14 6/8 0/0 1 5 6 2 2 2 1 0 24 28 B. Biyombo 18 1/2 0/0 0/0 3 3 6 3 1 0 2 0 2 8 L. Ball 24 1/10 0/2 2/4 0 4 4 9 4 0 1 0 4 5 T. Rozier 26 5/16 2/6 0/2 3 5 8 3 1 3 2 0 12 11 C. Martin 26 2/6 1/3 2/4 1 2 3 1 1 2 2 0 7 5 C. Zeller 18 5/7 0/1 1/3 0 5 5 1 2 1 1 1 11 14 N. Richards 2 0/1 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 V. Carey Jr. 4 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 B. Wanamaker 20 2/4 0/1 2/2 1 2 3 2 1 2 1 0 6 10 G. Riller 2 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5 M. Monk 31 7/16 6/11 0/0 1 3 4 7 0 0 3 0 20 19 N. Darling 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 38/90 16/35 7/18 13 32 45 29 16 11 15 3 99 Bulls / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Williams 26 4/5 0/0 3/5 1 8 9 2 1 0 2 1 11 18 N. Vucevic 31 12/24 5/7 0/0 6 8 14 3 2 2 1 1 29 36 D. Theis 26 5/8 1/2 1/2 4 3 7 2 3 2 3 2 12 18 C. White 30 5/12 3/8 1/2 0 4 4 6 5 0 4 0 14 12 Z. LaVine 27 5/11 3/8 0/0 0 3 3 2 2 0 4 0 13 8 T. Young 20 3/8 0/0 1/3 3 3 6 8 1 2 2 1 7 15 C. Felicio 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 L. Markkanen 21 4/5 2/3 0/0 1 6 7 1 1 1 0 2 10 20 G. Temple 24 5/11 2/5 0/0 0 3 3 2 1 2 1 1 12 13 R. Arcidiacono 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Dotson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 T. Satoransky 20 2/3 1/2 1/2 0 1 1 4 3 0 0 0 6 9 D. Valentine 2 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 J. Green 7 0/2 0/1 3/3 0 1 1 2 0 1 0 0 3 5 Total 46/91 18/37 10/17 15 41 56 33 20 10 17 8 120

Indiana – Atlanta : 133-126

Les Pacers ont bien réagi après leur défaite contre les Kings, où ils n’avaient marqué que 93 points, et malgré la pression qui monte au sein du groupe. Globalement dominateurs pendant l’intégralité de la rencontre, ils ont néanmoins eu besoin d’un gros Caris LeVert dans le « money time » pour l’emporter.

Dans les deux dernières minutes, l’ailier (31 points) inscrit neuf points. Avec deux shoots extérieurs et des lancers-francs, l’ancien des Nets fait la différence alors que, dans le même temps, les Hawks manquent deux tirs primés qui auraient permis d’égaliser. Victoire précieuse pour Domantas Sabonis et sa bande.