Raptors – Wizards : Pascal Siakam ne méritait pas ça…

C’est sans aucun doute le match de l’année pour le Raptors. Leur objectif est simple, il faut gagner pour rester en vie dans la course au play-in. Comme attendu, les deux équipes débutent le match avec beaucoup d’envie. Le rythme est élevé et les possessions s’enchaînent. Portés par son duo magique Bradley Beal/Russell Westbrook, les Wizards répondent à la jeunesse des Raptors. Pascal Siakam et Gary Trent Jr profitent des largesses défensives de leurs adversaires pour prendre feu à 3-points (20-20).

Parfois critiqué pour son irrégularité, Siakam semble en mission ce soir. Présent à la création, il montre l’exemple défensivement ce qui lui permet de terminer les contre-attaques et si en plus, l’adresse est au rendez-vous, il devient très compliqué à défendre (29-24). En sortie de banc, Chandler Hutchison profite des caviars de Westbrook pour réduire l’écart après 12 minutes (33-31).

Toronto déroule

Peu en réussite en attaque, Westbrook se met comme toujours au service de l’équipe. Présent pour dicter le tempo de son équipe, il vient comme toujours chercher les rebonds afin de lancer le jeu. Mais malgré, l’énergie de Westbrook, Toronto semble plus concerné dans ce deuxième acte.

Offensivement, les Canadiens font ce qu’ils veulent. Ils profitent du faux repli défensif de leurs adversaires pour avoir un temps d’avance en attaque. Ils attaquent parfaitement les intervalles afin de trouver un coéquipier ouvert. Dans cette équipe, tout le monde peut prendre son tir à 3-points et si en plus l’adresse est au rendez-vous, alors ça devient compliqué (56-46). Washington souffre à l’image de Bradley Beal moins en réussite qu’en début de rencontre. Toronto contrôle bien le duo star adverse et collectivement ils montrent de belles choses. C’est logiquement qu’ils mènent à la pause (60-51).

Même si Toronto reste adroit de loin pour prendre 13 points d’avance (71-58), on sent un peu plus d’envie côté Wizards. Certes, Pascal Siakam est parti pour réaliser un match incroyable, mais on sent bien que les Wizards sont plus concernés des deux côtés du terrain. Et comme toujours, c’est Westbrook qui lance la rébellion. Omniprésent à la création, il permet à Len puis à Neto de scorer dans un fauteuil. DC recolle au score à la faveur d’un 12-2 (73-70). Toronto tente de garder ce match en main mais les Wizards ont élevé leur niveau de jeu. Pendant qu’Ish Smith apporte toute sa fougue, Neto puis Garrison prennent feu à 3-points. C’est dur pour les Raptors qui peuvent encore compter sur le jeu dos au panier de Siakam pour scorer et surtout pour garder les commandes de ce match après trois quarts temps (86-82).

Bradley Beal répond présent

Fred VanVleet à 2 puis à 3 points apporte de l’aide au scoring à Siakam (96-91). Mais, cette équipe de Washington ne lâche jamais rien, et ils l’ont prouvé la veille face aux Bucks. Neto puis Bertrans marquent à 3-points à la suite de deux belles actions collectives, et Washington reprend les commandes (97-96).

Gary Trent Jr puis Birch remettent Toronto devant (106-101) mais l’entrée dans le « money time » stimule Beal. Ce dernier a de plus en plus la balle en main afin d’attaquer le cercle sur les débuts de possessions. En patron après avoir scoré six points de suite, il permet à son équipe de reprendre les commandes (109-108).

Washington semble avoir le match en main, malgré les efforts incroyables de Siakam. Robin Lopez puis Bradley Beal assurent sur la ligne des lancers-francs et DC mène de 3 points (115-112) à 7 secondes du terme. Mais ce soir, Toronto veut mourir les armes à la main. Siakam remonte la balle à toute vitesse et sert VanVleet à 3-points. Le meneur des Raptors s’élève et vient accrocher la prolongation (115-115).

Siakam aura tout donné

Les hommes de Brooks semblent repartir de l’avant dans cette prolongation. La connexion Lopez-Westbrook fonctionne sur pick and roll et les Wizards font la course en tête. Siakam donne tout ce qu’il lui reste, mais Bradley Beal semble tuer tout suspense quand il vient scorer avec la faute à 46 secondes du terme (125-120).

Comme lors du temps réglementaire, les Raptors ne lâchent rien. Depuis quelques matchs, ils montrent beaucoup de détermination mais c’est trop tard… C’est encore Siakam qui profite d’un nouveau relâchement adverse pour marquer avec la faute (128-127). Mais cette fois-ci, les Wizards vont assurer sur la ligne des lancers francs (131-129). Le dernier tir à 3-points du milieu de terrain de Siakam ne rentre pas et son équipe doit sans doute dire adieu au play-in.