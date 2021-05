Dallas enfonce Brooklyn malgré les 45 points de Kyrie Irving

Steve Nash opte pour le « small ball » avec la titularisation de Blake Griffin au poste 5. D’entrée, le match part sur de grosse bases offensives. Kyrie Irving s’illustre dès les premières minutes alors que Willie Cauley-Stein profite de sa mobilité pour s’imposer dans la raquette adverse et donner trois possessions d’avance à son équipe (19-11).

En retrait par rapport à Irving sur les premières minutes, Kevin Durant (20 points) rentre progressivement dans sa partie. Le scoreur de Brooklyn attend la deuxième partie du quart-temps pour marquer ses premiers points avec trois paniers de suite. Malgré cela, Dallas résiste bien sous la pression de Brooklyn pour rester en tête de 5 points à la fin des douze premières minutes (37-32).

Kyrie Irving inarrêtable en première mi-temps

Sur ce deuxième quart-temps, on assiste à un festival des stars. Mis à part deux paniers de Bruce Brown et un lancer de Jeff Green, la période porte la marque des All-Stars côté Brooklyn à l’image de cette séquence de deux minutes où Irving et Durant se montrent tout simplement trop forts en attaque mais Luka Doncic, avec le sourire, répond à chaque fois par un tir extérieur.

En mode Uncle Drew, le meneur des Nets alterne à merveille entre les 3-points et les finitions artistiques à 2-points, et il donne l’impression d’être inarrêtable dans cette première mi-temps qu’il termine avec 25 points. Si les défenseurs des Mavs passent un mauvais moment au contact d’Irving, Dwight Powell (12 points) joue bien son rôle de soldat à côté de Doncic pour conserver une toute petite avance (63-62).

Coupés dans leur élan, les protagonistes ne reviennent pas des vestiaires avec la même réussite. Sur les cinq premières minutes, Dallas n’inscrit qu’un seul panier mais les Nets ne font guère mieux sur cette même période avec deux tirs rentrés. Gêné par la capacité de Doncic à provoquer des lancers, Durant prend même place sur le banc après avoir concédé sa quatrième faute.

Le collectif de Dallas fait la différence

Le Slovène limité à un petit point dans ce quart-temps grâce à la bonne défense de Bruce Brown, les joueurs de Rick Carlisle essayent de prendre le relais de leur vedette. Si Tim Hardaway Jr. (23 points) reste sur sa bonne forme actuelle, les locaux négocient mal les derniers instants et les numéros 2 de la conférence Est en profitent pour passer devant avant d’attaquer le dernier quart-temps (83-82).

Une dernière période durant laquelle les paniers des superstars se font aussi rares que pendant le troisième quart. Tous les tirs de Kevin Durant semblent trop courts et Irving force beaucoup alors que de l’autre côté, Doncic délaisse le scoring pour mieux mettre en valeur ses lieutenants qui profitent de ses caviars.

À 5 minutes de la fin, Dallas a repris 7 longueurs d’avance. Si Brooklyn reviendra à -4 au moment où Irving atteint la barre des 40 unités, les Mavs résistent jusqu’au bout pour finalement empocher une victoire ô combien précieuse (113-109) dans la course aux playoffs alors que l’équipe de Steve Nash se retrouve plus que jamais sous la pression de Milwaukee dans la course à la seconde place.