Largement dominés par les Clippers, les Lakers sont au bord du « play-in »

Dans le premier quart-temps, la maladresse est d’abord au rendez-vous de part et d’autre, avant que les Clippers (les premiers à régler la mire à 3-points) ne prennent les commandes, grâce à Reggie Jackson et Kawhi Leonard (18-11).

En face, les Lakers tentent d’exister à mi-distance et près du cercle, mais les nombreux ratés d’Anthony Davis les handicapent. Certes portés par un bon Kyle Kuzma, les champions en titre se retrouvent tout de même menés d’une dizaine de points par leurs voisins, plus sérieux et efficaces dans ces douze premières minutes (29-20).

Dans le second quart-temps, emmenée par un super DeMarcus Cousins, la « second unit » des Clippers confirme son bon passage et permet à ces derniers de distancer davantage les « Purple & Gold », dans le dur des deux côtés du parquet et incapables de réagir (52-32). Malgré les efforts du duo Alex Caruso – Kyle Kuzma, les Lakers sont jusqu’à présent dépassés par la force de frappe collective des coéquipiers de Paul George et Marcus Morris, en contrôle et adroits au possible offensivement, à la mi-temps (65-42).

Anthony Davis touché au dos

Au retour des vestiaires, désormais privés d’Anthony Davis, gêné par son dos, les Lakers tentent de s’accrocher comme ils le peuvent, toujours grâce à Kyle Kuzma. Mais en face, bien épaulé par Ivica Zubac, Paul George continue lui aussi sur sa lancée en attaque pour maintenir ses adversaires derrière d’une vingtaine d’unités (76-54).

À leur aise, les Clippers se contentent ensuite de gérer tranquillement leur avance jusqu’à la fin du troisième quart-temps, dans le sillage de leurs remplaçants qui ne baissent pas le pied en termes d’efficacité (92-71).

Dans le dernier acte, le tandem Rajon Rondo – DeMarcus Cousins ne cesse de faire souffrir son ancienne équipe, pendant que Montrezl Harrell s’efforce tant bien que mal de ramener les « Purple & Gold » dans la partie, sans succès. Il faut dire que le collectif des Clippers, largement supérieur à celui des Lakers ce soir, veille au grain étant, en prime, magnifié par un Paul George de gala (100-81). Sans surprise, les hommes de Tyronn Lue valident aisément leur victoire dans ces dernières minutes, synonymes de « garbage-time » (118-94).

Sans rien forcer, Paul George (24 points, 7 rebonds, 5 passes) a été le plus en vue cette nuit, tandis que six autres joueurs des Clippers terminent également à 10 points ou plus. Du côté des Lakers, qui se retrouvent désormais à égalité avec les Blazers au classement avant de les affronter ce vendredi soir, seuls Kyle Kuzma (25 points) et Montrezl Harrell (14 points) ont été réellement menaçants.