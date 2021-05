Un Thunder bien trop tendre pour Stephen Curry et les Warriors

Avec leurs six derniers matchs de leur saison au Chase Center, les Warriors commencent leur confrontation avec le Thunder sur les chapeaux de roue.

Les 16 points du duo Stephen Curry – Andrew Wiggins (18 points) leur donnent rapidement dix points d’avance (22-12). C’est Theo Maledon (15 points, 8 passes), auteur de 10 points dans ce premier quart-temps, qui permet toutefois à OKC de limiter la casse mais le 5/11 de loin des Warriors leur permet de garder 7 points d’avance (31-24).

Le deuxième cinq de Golden State essuie alors une rafale de Ty Jerome. L’ancien de l’université de Virginia marque 12 des 14 premiers points du Thunder en deuxième quart-temps pour réduire l’écart à -4 (44-40). Le retour de Stephen Curry éteint toutefois le bon passage d’OKC.

Le double MVP enchaine trois lancers francs, un tir de loin, et trouve Kent Bazemore derrière la ligne à 3-points pour lancer un 9-0 qui permet aux Warriors de prendre le large (59-42). Il faut 7 points du duo Darius Bazley – Theo Maledon pour éviter au Thunder de rentrer aux vestiaires la tête sous l’eau (61-49).

Stephen Curry domine les débats

Les joueurs du Thunder s’accrochent toutefois et reviennent sous la barre des dix points avant que Stephen Curry ne mette les points sur les i (70-64). Sentant le danger, le leader de Golden State passe à la vitesse supérieure et marque huit points de suite, et 14 des 18 derniers points de son équipe dans la troisième période pour mettre OKC dans les cordes (88-72). Comme souvent, il a pris feu dans le 3e quart-temps, et il n’y aucun pompier côté OKC.

Le duo Mychal Mulder – Jordan Poole permet alors à Stephen Curry de finir la rencontre sur le banc. Le Canadien prend feu à son tour et il plante cinq tirs primés alors que son acolyte ajoute 10 unités pour mettre les Warriors à +25 et leur offrir une victoire facile. Avec la défaite de Memphis à Detroit, Golden State s’empare de la huitième place et aura l’occasion de confirmer samedi, de nouveau face au Thunder.