Après l’embrouille, les Pacers sanctionnent

L’ambiance n’est pas au beau fixe à Indiana, et cette nuit, la tension a atteint des sommets avec une grosse embrouille entre Goga Bitadze et l’assistant Greg Foster.

Les joueurs et les autres assistants se sont interposés pour éviter que ça ne dégénère, et les dirigeants ont décidé de les sanctionner. Pour Greg Foster, c’est un match de suspension. Pour Goga Bitadze, ce sera une simple amende.

Comme l’explique ESPN, l’intérieur et l’assistant travaillent le plus souvent ensemble et ils entretiennent une relation forte. Parfois, les émotions prennent le dessus, et le Géorgien s’est donc permis de rembarrer son assistant à un moment où l’équipe était menée de plus de 20 points…