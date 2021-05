Memphis pris au piège à Detroit !

En « back-to-back » et malgré le retour aux affaires de Jaren Jackson Jr, les Grizzlies ont craqué sur le parquet du dernier de la conférence Est et pointent désormais à la 9e place. Le danger est venu de partout du côté de Detroit avec 7 joueurs à 11 points et plus, et Sekou Doumbouya a contribué à finir le travail sur la fin, avec la manière.

Après avoir compté jusqu’à 7 points de retard suite à deux missiles lointains de Jaren Jackson Jr. et Ja Morant dans le premier acte (21-28), les Pistons infligent un premier avertissement aux Grizzlies dans le deuxième quart-temps en passant un 11-0 alimenté par deux missiles à 3-points de Wayne Ellington (45-40). La paire Stewart-Doumbouya prend le relais avant de voir le sniper Ellington conclure la première mi-temps et placer les siens à +8 (58-49).

Sekou Doumbouya pour finir le job

Pendant que Sekou Doumbouya fait briller Isaiah Stewart sous le cercle, Cory Joseph et Wayne Ellington continuent d’alimenter la marque, entre les drives et les tirs à mi-distance du premier et les coups de feu du second. L’acrobate Ja Morant et le persévérant De’Anthony Melton parviennent à maintenir Memphis dans le coup, même si c’est encore Detroit qui finit fort avec Jahlil Okafor dans la peinture et le 3-points de Tyler Cook depuis le corner (78-70).

La tension monte dans le dernier acte mais les locaux tiennent la distance. Ja Morant monte en puissance avec deux paniers de suite puis un service pour le 3-points de Brandon Clarke (89-87). Le dunk de Jahlil Okafor en contre-attaque et le lay-up de Cory Joseph ne suffisent pas. Le hook de Jonas Valanciunas et l’improbable « floater » de Dillon Brooks main gauche maintiennent la pression (99-94).

Detroit va alors prendre le meilleur à moins de trois minutes de la fin sur un dunk de Sekou Doumbouya dans le trafic et un « catch-and-shoot » à 3-points de Saddiq Bey (104-94). Sekou Doumbouya peut s’offrir un dernier dunk, Detroit s’offre ainsi un beau succès, seulement le 20e de la saison (111-97).