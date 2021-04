Course aux playoffs à l’Est | Le point à dix matchs de la fin

Trois semaines. Il ne reste plus que trois semaines avant la fin de la saison régulière. À l’Est comme à l’Ouest, chaque équipe doit encore disputer entre 9 et 12 matchs, et chaque rencontre va donc valoir son pesant d’or pour les différentes équipes n’ayant pas validé leur billet pour les playoffs ou distancé leurs poursuivants au classement.

À l’Est justement, le Top 3 semble en tout cas d’ores et déjà défini. Première équipe qualifiée pour les playoffs dans cette conférence, les Nets (42-20) comptent actuellement un match et demi d’avance sur les Sixers (40-21), longtemps en tête de ce classement avant de se faire détrôner par Brooklyn. Suivent ensuite les Bucks (38-23), qui possèdent deux matchs de retard sur Philadelphie.

Selon toute vraisemblance, rien ne bougera dans ce Top 3. Un avis d’ailleurs partagé par les « projections mathématiques » d’ESPN, même si celles de Basketball-Reference optent plutôt sur un trio Sixers-Nets-Bucks (dans cet ordre). Des projections liées au calendrier.

En revanche, derrière, rien n’est fait car le suspense est à son comble entre les places 4 et 12.

Places 4-12 : suspense à tous les étages

Des places 4 à 7 par exemple, les Knicks (34-28) et les Hawks (34-28) sont pour le moment au coude-à-coude pour obtenir l’avantage du terrain au premier tour. Mais derrière New York et Atlanta, les deux derniers finalistes de conférence que sont les Celtics (32-30) et le Heat (32-30), également à égalité, n’ont pas dit leur dernier mot. On notera d’ailleurs que le Heat et les Celtics doivent encore s’affronter deux fois, les 9 et 11 mai, et ces deux matches pourraient être décisifs.

Quatre équipes se tiennent là en deux petits matchs. Deux d’entre elles devront donc passer par le « play-in », et ce sera forcément périlleux. Comme Dallas à l’Ouest, Boston veut éviter le « play-in » car tout se jouera sur un ou deux matches. Au regard de la saison, Atlanta et New York, par leur régularité, méritent de finir dans le Top 6.

À la 8e place, on note que le bilan passe dans le négatif. Et ce dernier « spot » est actuellement occupé par les Hornets (30-31), l’une des équipes surprises de la saison, qui possèdent un match d’avance sur les Pacers (29-32), décimés dans la raquette mais qui se maintiennent à portée du Top 8.

Derrière Indiana, il y a peut-être l’équipe la plus menaçante de ces dernières semaines : les Wizards (27-34). Si elle compte encore trois matchs de retard sur la 8e place, la franchise de Russell Westbrook et Bradley Beal cartonne depuis le 7 avril, avec 10 succès en 12 rencontres et notamment une série de huit victoires d’affilée, inédite pour Washington depuis l’époque Michael Jordan, en décembre 2001 !

Avec leur duo All-Star et leur dynamique, les Wizards représentent assurément le poil-à-gratter de cette fin de saison à l’Est. Et malgré un écart assez important avec le Top 8, les joueurs de la capitale peuvent toujours espérer disputer les playoffs grâce à la mise en place de ce fameux « play-in », déjà instauré en 2019/20 dans la « bulle » d’Orlando. Même chose pour les Bulls (26-35) et les Raptors (26-36), respectivement 11e et 12e avec quatre et quatre matchs et demi de retard sur le 8e, mais qui n’ont pas dit adieu à leur objectif de playoffs.

Un « play-in » tout aussi piégeux que salvateur

Pour rappel, le « play-in » de fin de saison impliquera quatre équipes, des 17 au 21 mai prochains : le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. D’où l’importance de terminer dans le Top 6 pour éviter ce tournoi piégeux, qui ne fait pas l’unanimité chez certains acteurs de la ligue comme Luka Doncic, Draymond Green, Ja Morant ou encore Mark Cuban.

Mais cela a au moins le mérite de laisser certaines équipes espérer jusqu’au bout, elles qui n’ont plus à viser directement la 8e place mais la 10e. Et ce même si elles se retrouvent larguées au classement puisqu’il n’y a pas de nombre de victoires d’écart imposé, entre le 7e et le 10e.

Une aubaine pour les Wizards, les Bulls ou les Raptors, qui pourraient en profiter pour jouer un bien mauvais tour aux Knicks, aux Hawks, aux Celtics, au Heat, aux Hornets ou aux Pacers, certes plus réguliers sur l’ensemble de la saison. Encore faut-il terminer dans le Top 10 puis remporter deux matchs, car le 9e et le 10e auront besoin de deux victoires pour atteindre les playoffs, contrairement au 7e et au 8e, qui n’auront besoin que d’un seul succès.

Le fonctionnement du « play-in » en 2020/21

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs

Pour finir, toujours selon les « projections mathématiques » d’ESPN et Basketball-Reference, le Top 8 actuel ne bougerait pas d’ici au 16 mai prochain, date de la fin de la saison régulière. Seul l’ordre de ce Top 8 diffère en fonction du site, avec ESPN qui opte pour une présence des Knicks et des Hornets au « play-in », contrairement à Basketball-Reference qui estime que ce seront le Heat et les Hornets qui disputeront le barrage.

Barrage auquel prendront part les Pacers pour chaque site spécialisé, ainsi que les Raptors pour ESPN et les Wizards pour Basketball-Reference.

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Nets (100%) 1. Sixers (100%) 2. Sixers (100%) 2. Nets (100%) 3. Bucks (100%) 3. Bucks (100%) 4. Celtics (97.2%) 4. Hawks (99.3%) 5. Heat (94.6%) 5. Knicks (97.0%) 6. Hawks (90.4%) 6. Celtics (95.4%) 7. Knicks (80.4%) 7. Heat (75.1%) 8. Hornets (71.5%) 8. Hornets (64.3%) 9. Pacers (41.5%) 9. Pacers (45.7%) 10. Raptors (14.6%) 10. Wizards (8.9%) 11. Wizards (6.7%) 11. Bulls (8.4%) 12. Bulls (3.0%) 12. Raptors (6.1%)

Difficulté du calendrier (selon Tankathon)