Draymond Green n’est vraiment pas motivé par le « play-in »

Malgré leur défaite face à Miami, Golden State conserve la dixième place du classement de la Conférence Ouest à deux matchs du huitième rang, occupé par les Spurs et synonyme d’une qualification directe en playoffs.

Au regard de la situation actuelle, les Warriors se retrouvent quasiment condamnés à passer par la case « play-in » en fin de saison s’ils souhaitent retrouver playoffs dans un mois. À condition bien sûr de garder cette 10e place, et c’est loin d’être assuré car ça klaxonne derrière eux.

Mais la possibilité d’accrocher les barrages n’enchante pas Draymond Green, qui s’est exprimé au micro d’ESPN.

« Pour être honnête avec vous, je n’aborde pas ces matchs en me disant : ‘Mec, nous devons absolument gagner ces matchs pour aller en playoffs’. Je déteste perdre donc quand je rentre sur le terrain, je veux gagner. Mais je vais être totalement honnête avec vous : se battre pour une place en « play-in » ne me motive pas spécialement. Nous sommes combien, neuvièmes [dixièmes] ? Se battre pour une place en « play-in » ne me motive pas du tout. »

Seuls les playoffs le motivent

Si ses propos ont de quoi surprendre à première vue, le triple champion NBA ne dit pas qu’il se moque de jouer les « play-in ». Mais ce qu’il vise, ce sont avant tout les playoffs. En clair, le « play-in » est une maigre consolation quand on a gagné trois titres NBA et qu’on ambitionne de retrouver les sommets.

« Je veux gagner tous les matchs, je joue parce que je déteste perdre. Ça m’emmerde vraiment de perdre donc c’est ça qui me motive, pas le fait de se battre pour une place en « play-in ». Ça ne change en rien ma motivation. Je rentre sur le terrain et je me donne à 110% peu importe si c’est le « play-in » ou pas. Mais ce n’est pas un match de « play-in » qui va me motiver à ce stade de ma carrière. Un match de playoffs me motive vraiment mais une rencontre de « play-in » ne me motive pas spécialement. Ça ne changera pas aujourd’hui, ni demain, ni dans un mois, ni dans deux ou même dans trois ans. »

L’homme à tout faire des Warriors persiste et signe. Pour lui, ce sont les playoffs ou rien. « Je veux gagner, ça me motive assez mais je ne vais pas passer mon temps tous les jours à me dire : ‘Mec, nous ne sommes pas loin des « play-in »‘. Je m’en fous totalement des « play-in ». Si c’est notre niveau et qu’on doit y passer, oui je donnerai tout pour gagner ce match mais la possibilité de le jouer ne me pousse pas à sortir de mon lit tous les matins et à me bouger le cul sur le terrain. Ce n’est pas ça qui me pousse. »

Reste plus qu’à mettre le bleu de chauffe pour Draymond Green afin de pouvoir à nouveau jouer les playoffs.