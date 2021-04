Heat – Warriors : Iggy a toujours de bons tuyaux

Pour les débuts de Victor Oladipo sous ses nouvelles couleurs, Erik Spoelstra entame la rencontre sans meneur et avec un cinq athlétique. Les long segments du Heat donnent beaucoup de mal aux Warriors. Il faut attendre près de quatre minutes pour voir Golden State marquer ses premiers points. Miami ne donne aucun espace à Stephen Curry, les Warriors enchainent alors les balles perdues et se retrouvent rapidement distancés (14-4).

Dans le sillage de Draymond Green, la défense des californiens hausse le ton. À l’exception des 14 points du duo Duncan Robinson – Trevor Ariza, ils limitent les autres joueurs du Heat à 1/8 aux tirs. Andrew Wiggins et Kent Bazemore règlent la mire et les Warriors terminent le quart-temps sur un 20-9 pour virer en tête (24-23).

Golden State donne le bâton pour se faire battre

Alors que Bam Adebayo monte en puissance, les Warriors répondent derrière la ligne des 7m25. Deux tirs primés de Jordan Poole gardent les deux équipes dos à dos (32-32). Tyler Herro et Nemanja Bjelica imitent le Warrior mais Andrew Wiggins répond par trois tirs primés de suite pour mettre Golden State devant (45-43).

Jimmy Butler et Tyler Herro relancent alors Miami avec un 11-2. Ils profitent de deux grossières erreurs de la défense de Golden State pour prendre 7 points d’avance (54-47). Un 2+1 de Draymond Green et le premier 3-points de Curry permettent aux Warriors de recoller juste avant la mi-temps mais leurs dix dernières secondes sont catastrophiques.

Stephen Curry donne deux lancers-francs à Jimmy Butler, Draymond Green fait une remise en jeu directement en touche, et Kent Bazemore fait faute sur Tyler Herro avant la remise en jeu lui offrant un lancer-franc. Miami rentre donc aux vestiaires à +5 (59-54).

Iguodala punit son ancienne équipe

Les Warriors se reprennent dès l’entame du troisième quart-temps. Ils passent un 11-2 à Miami, terminé par un Draymond Green, rarement aussi agressif, pour reprendre l’avantage (65-63). Jimmy Butler et Stephen Curry, chacun dans leur propre style, se tirent la bourre jusqu’à ce qu’un tir primé du Warrior ramène sa formation à -1 (72-71). Jimmy Butler insiste pourtant et lance un 14-4 qui donne onze points d’avance à Miami. Les Warriors limitent la casse en allant chercher des points sur la ligne des lancers-francs pour réduire l’écart de moitié avant le dernier quart-temps (86-81).

Les deux défenses reprennent alors l’ascendant, et les Warriors se rapprochent encore, grâce à Jordan Poole (88-86). Mais le Heat en encore sous le pied, et c’est une ancienne légende de Golden State qui va les punir. MVP des Finals 2015, Andre Iguodala sert Bam Adebayo pour le dunk, qui lui rend la monnaie de sa pièce pour le 3-points. Les deux prennent le match en main, et Miami signe un 10-0 (98-86).

En deux minutes, Miami a tué le match, et il ne reste plus qu’à gérer les coups de chaud de Steph Curry. Et c’est encore « Iggy » qui lui répond pour maintenir Golden State à distance. À l’arrivée, Miami s’impose 116-109 pour repasser dans le positif (25v-24d). Pour Golden State, la 10e place, synonyme de « play-in », est en danger.