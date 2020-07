Avec 32 victoires pour 33 défaites, les Grizzlies réalisaient une saison surprise avant son arrêt brutal en mars dernier. Classée 8e à l’Ouest, la jeune troupe du Tennessee avait pour le coup réussi à créer une petite distance avec ses poursuivants immédiats, dont les Blazers, les Pelicans et les Kings.

Avec ce tournoi de reprise dans la « bulle » à Orlando, la donne a radicalement changé pour Memphis. En effet, il faudra avoir plus de quatre matchs de différence avec son concurrent le plus proche au classement afin d’éviter un tour de « play in » supplémentaire. Un système injuste selon le meneur prodige des Grizzlies.

« Honnêtement, je ne pense pas que ce soit juste », a-t-il déclaré. « Mais c’est quelque chose qu’on ne maîtrise pas. La seule chose que nous pouvons contrôler, c’est comment on aborde nos matchs après cette décision. »

Mis en place afin de maintenir l’équité sportive, et d’offrir un peu de suspense pour la fin de la saison régulière, ce système de « play in » ne favorise effectivement pas la jeune équipe menée par Taylor Jenkins. Mais cette dernière semble déjà appliquée et sérieuse, à l’image de leur dernière victoire en « scrimmage » face au Heat.

« Ça ajoute de l’huile sur le feu »

« Je pense que ça ajoute à notre motivation. Ça ajoute de l’huile sur le feu. On est arrivé cette saison en étant projeté 29e et vous voyez où on en est aujourd’hui. On utilise ça comme combustible pour continuer à travailler dur. On a tous les crocs dans l’équipe. On sait de quoi on est capable. On n’a plus qu’à y aller et jouer ! »

Le calendrier qui attend les Grizzlies est pour le coup très relevé. Les coéquipiers de Ja Morant vont ainsi devoir affronter Portland, San Antonio, New Orleans, Utah, Oklahoma City, Toronto, Boston et enfin Milwaukee.

Pas de quoi faire peur non plus à Ja Morant, plus que jamais favori pour le titre de meilleur rookie de la saison. « C’est clairement une sensation très agréable. Mais en ce moment, je ne peux pas dire que ce soit mon objectif principal. On a des matchs à jouer et on veut essayer d’accrocher les playoffs. Mais vu d’où je viens, au regard de tout le travail accompli pour en arriver là, les obstacles que j’ai eu à surmonter, c’est définitivement un honneur. »