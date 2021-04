Playoffs : première équipe qualifiée à l’Est, les Nets pensent à la suite

Au classement NBA, une petite croix est désormais accolée aux Brooklyn Nets. Symbole de la qualification en playoffs. Après sa victoire cette nuit contre les Raptors, la franchise new-yorkaise est la deuxième équipe à valider officiellement son ticket pour l’après-saison régulière, après le Jazz, et la première équipe de l’Est donc.

« C’est génial », se félicite Steve Nash, dont la troupe ne peut plus sortir du Top 6 et n’aura donc pas de « play-in » à disputer. « Je crois qu’on a les yeux rivés sur de plus grandes ambitions, mais c’est une belle première étape de décrocher une place. Après tout ce qu’on a affronté, être dans cette position à dix matchs de la fin est très positif. »

Oui car malgré son effectif royal, le coach rookie a dû faire face à un paquet d’imprévus depuis le début de la saison. Des pépins physiques ou de Covid de Kevin Durant à ceux de James Harden encore absent, en passant par les absences pour « raisons personnelles » de Kyrie Irving, sans oublier la retraite anticipée de LaMarcus Adridge ou l’absence longue durée de Spencer Dinwiddie…

Et pourtant les Nets, qui n’ont joué qu’à huit la nuit dernière, sont restés debout et sont parvenus à monter en puissance après l’arrivée de James Harden, pour doubler les Sixers.

Sept matches communs pour le « Big Three »

« C’est quelque chose dont nous pouvons être fier », juge Jeff Green, auteur de 22 points contre les Raptors. « Mais on doit aussi réaliser que ce n’est pas l’objectif. On doit passer à l’étape suivante, qui consiste à se concentrer sur ce qu’on doit faire en playoffs pour atteindre notre objectif ultime. » En l’occurrence, le titre NBA !

Le vétéran entend ainsi pousser ses coéquipiers à ne pas se satisfaire du travail déjà accompli mais à poursuivre les efforts. Les Nets ont dix matches devant eux pour sécuriser leur première place, synonyme davantage du terrain, relatif cette saison certes, mais jusqu’à une éventuelle finale de conférence.

Une fin de saison notamment marquée par un double déplacement chez les Bucks, avant d’enchaîner à Dallas puis Denver. Steve Nash convient qu’il pourrait ne pas disposer de son effectif en entier d’ici la fin de la saison régulière, alors que les membres de son « Big Three » n’a disputé que sept matches ensemble.

« Je crois que tout le monde est dans un bon état d’esprit avec l’envie de continuer à construire et de progresser avant l’entame des playoffs, ce qui arrive bientôt », positive malgré tout l’entraîneur new-yorkais.