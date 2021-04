James Harden absent jusqu’aux playoffs ?

On ne reverra peut-être pas James Harden en saison régulière cette saison ! « Retour à la case départ » a résumé Steve Nash en apprenant le verdict de l’IRM passée par son arrière vedette. Absent des terrains depuis le 5 avril, le MVP 2018 a ressenti une pointe derrière la cuisse à l’entraînement lundi. Mardi, il a passé une IRM, et malheureusement sa lésion aux ischios est toujours là.

« Il a simplement ressenti quelque chose. Il n’est pas tombé, ou n’a rien fait qui sorte de l’ordinaire. Il a simplement ressenti quelque chose près de sa déchirure » raconte le coach des Nets. « L’examen a révélé que c’était une rechute. Outre la déception, il n’y a pas grand chose de plus à dire. »

Selon ESPN, James Harden pourrait ne revenir que dans quatre semaines, et ça correspond à la fin de la saison régulière et au début des playoffs.

« Il reviendra quand il le pourra… Peut-être que ça ne sera pas avant les playoffs. Peut-être que ce sera avant. Je ne sais pas » répond Steve Nash. « On va le soigner, faire en sorte qu’il puisse revenir, et personne ne sait quand ce sera… On va soutenir James et notre équipe médicale pour qu’il puisse revenir dans la meilleure condition physique possible. On espère que ce sera le plus tôt possible, mais il n’y a aucune garantie. »

Meilleur passeur de la NBA, James Harden était un candidat légitime au titre de MVP avant sa blessure avec 25.2 points, 10.9 passes et 8.0 rebonds de moyenne.

À l’infirmerie, il est accompagné de Kevin Durant, touché à la cuisse face au Heat. Comme on le pressentait, ce n’était qu’une béquille, et Steve Nash a indiqué que son ailier pourrait revenir du jour au lendemain.