Rechute pour James Harden

Blessé lors de la victoire face à son ancienne franchise il y a une semaine, James Harden s’est retrouvé contraint à sept jours de repos forcé pour soigner un petit pépin aux ischios-jambiers. Mais de retour après seulement deux rencontres manquées, « The Beard » s’est de nouveau blessé hier soir face aux Knicks.

Au bout de seulement quatre minutes dans le premier quart-temps, James Harden effectue une action des plus classiques avec pénétration dans la raquette pour ressortir la balle sur un shooteur, mais cela a suffi pour réveiller la douleur derrière la cuisse et contraindre le joueur à quitter le terrain.

Une rechute au niveau des ischios-jambiers

Alors qu’il avait passé tous les tests nécessaires pour jouer sans risque, James Harden se retrouve donc de nouveau gêné par sa blessure. Une situation surprenante aux yeux de Steve Nash.

« C’est très similaire à la dernière fois, il a juste pris conscience que quelque chose n’allait pas dans sa jambe. Ses examens étaient bons, tout comme ses tests physiques quand il est revenu dans le vestiaire donc c’est quelque chose que nous devons surveiller » explique son coach.

En effet, le staff médical a pris toutes les précautions quant à la blessure de James Harden, donc le voir rechuter aussi vite a de quoi surprendre, mais les coachs ont préféré se fier au ressenti du joueur.

« Je dois lui faire confiance, c’est très frustrant pour lui mais nous ne pouvons pas prendre le risque » explique ainsi l’entraîneur. « Il s’agit de la confiance entre nous et James, et on doit s’assurer qu’il soit à l’aise avec la décision. Je pense que la bonne décision était de ne prendre aucun risque. Qui sait ? Cela peut perdurer. Mais tout est peut-être derrière nous comme nous le pensions avant le match. Tous les voyants étaient au vert mais il ressent une douleur donc nous allons jouer la carte de la prudence ».

Seulement sept matchs joués pour le « Big Three »

Avec cette nouvelle absence pour une durée indéterminée, le « Big Three » des Nets va avoir bien du mal à trouver du temps de jeu commun. Si Kevin Durant avance bien dans son rétablissement, James Harden pourrait donc prendre sa place à long terme à l’infirmerie. Alléchant sur le papier, le trio Irving-Durant-Harden n’a joué que sept rencontres ensemble. Depuis le 13 février, au minimum un membre a toujours été absent des parquets.

Avec encore 21 matchs à disputer en saison régulière, les trois superstars de Brooklyn ne disposent en tout cas plus d’énormément de temps pour parfaire leurs automatismes avant les batailles à venir en playoffs.

Toujours est-il que James Harden va devoir passer d’autres examens pour déterminer la gravité et la durée de la blessure et que son absence s’ajoute à la longue liste des blessés côté Nets.

« Ça craint » résume Jeff Green. « Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé car je revenais en défense et on m’a dit de faire faute et c’est à ce moment-là que j’ai compris la situation parce que James quittait déjà le parquet. C’est vraiment dur à encaisser surtout quand nous essayons de rester en bonne santé et qu’on a déjà eu des problèmes T.J (Tyler Johnson), Landry (Shamet) et maintenant James. »