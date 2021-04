Le grand retour de Kevin Durant se précise

Sept, c’est le nombre de matchs qu’a pu disputer ensemble le « Big Three » Irving-Harden-Durant cette saison. Alors que James Harden est lui aussi récemment tombé, blessé aux ischio-jambiers, Kevin Durant devrait effectuer son retour sur les parquets, peut-être même dès demain face aux Knicks.

« Je ne suis pas certain de la date de lundi. Je pense que c’est une possibilité, mais je ne peux pas dire non plus qu’il est probable qu’il joue lundi. Il faut attendre et voir. Mais il semble positif que cette semaine, il y a une forte probabilité qu’il puisse revenir », a déclaré hier le coach des Nets, Steve Nash.

Un retour à bien gérer

En milieu de semaine, Kevin Durant a confié que sa rééducation avait pris plus de temps que prévu à cause des résultats des nouveaux examens qui l’ont contraint de reporter son retour, et ce malgré le fait que KD ne ressentait qu’une douleur minime.

« Au départ, je ne pensais pas que c’était si grave, juste une blessure ordinaire. Puis nous avons passé un deuxième scanner et ils ont dit que c’était un peu plus profond que ça. Cela fait partie de ces choses où je ne ressens pas beaucoup de douleur, mais qu’on ne veut surtout pas aggraver », a-t-il souligné avant d’ajouter qu’il allait tâcher de se montrer « intelligent et prudent » lorsqu’il serait de retour. L’objectif est de ne pas trop tirer sur la corde, alors que les échéances de fin de saison vont rapidement se présenter.

Ce soir, face aux Bulls, Harden et Durant ne seront pas là, et c’est Kyrie Irving qui va porter l’équipe, épaulé désormais de LaMarcus Aldridge et Blake Griffin.