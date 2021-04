James Harden touché aux ischio-jambiers

Les blessures continuent de malmener le groupe de Steve Nash, avec cette fois le forfait en cours de match de James Harden… « The Beard » est ainsi sorti à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, après avoir disputé 27 minutes de jeu, pour 17 points (5/10 au tir), 8 rebonds, 6 passes décisives.

Brooklyn jouait déjà sans Kevin Durant, Landry Shamet ni LaMarcus Aldridge, ce qui n’a pas empêché la franchise new-yorkaise de venir à bout des Rockets (120-108) et de récupérer la première place de la conférence Est.

« On va surveiller ça, on va voir comment il se sent au réveil. Je n’ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n’est qu’on est optimiste. Ce n’est pas quelque chose qui prendra beaucoup de temps, il faut juste le surveiller », a rassuré Steve Nash après la rencontre au sujet de la perte de l’un de ses leaders, ajoutant que James Harden n’avait pas encore passé d’examens au moment où il s’est présenté devant les médias. À suivre donc…