Avec un grand Kyrie Irving, les Nets repoussent les Rockets et prennent la première place à l’Est

S’ils ne connaissent pas la gravité de la blessure aux ischios-jambiers de James Harden, les Nets ont au moins une bonne nouvelle à la sortie de ce match : ils sont désormais leaders à l’Est. Malgré l’absence du barbu dans le dernier quart-temps, les New-Yorkais sont parvenus à repousser une équipe de Houston, privée de John Wall (genou), qui a crânement joué sa chance face à son ancien leader.

Profitant d’une grosse adresse extérieure collective, et notamment de Danuel House Jr, Houston produit six premières minutes de domination totale (6-24 !), en se doutant bien que la bête new-yorkaise va réagir. Tout de même, alors que Christian Wood part contrer Kyrie Irving au cercle et que DJ Augustin rentre en jeu pour lui aussi pour planter de loin, les Rockets sont tranquillement en tête après un (29-42), puis deux quart-temps (57-68).

Record de saison à la passe pour Kyrie Irving

La réaction défensive des Nets est attendue face à un Kevin Porter Jr. qui semble se plaire à briller face à son mentor, James Harden. Le jeune gaucher termine meilleur marqueur et passeur de sa formation, là où Christian Wood, actif dans beaucoup de secteurs, est un peu moins brillant.

En face, James Harden commence son match en s’ouvrant plusieurs fois l’accès au cercle, puis laisse l’intenable Kyrie Irving prendre les choses en main. Floaters, tirs à 3-points, mouvements au poste… Le meneur des Nets sort toutes ses cartes mais n’oublie pas de délivrer un paquet de bons ballons vers ses coéquipiers. Son travail de fixation paye tant près du cercle, avec des finitions de Jeff Green ou l’aérien Nicolas Claxton, que loin du panier avec Joe Harris, sniper en chef dans cette partie.

Irving en feu, les Nets font preuve de plus de résistance défensive en seconde période. Et grâce à une bonne séquence de Blake Griffin, qui enchaîne 2+1 au cercle, la claquette dunk puis la bonne passe pour décaler Timothé Luwawu-Cabarrot de loin, Brooklyn n’a plus qu’un point de retard à l’entame de la dernière période (86-87).

Blake Griffin et Joe Harris à 3-points pour finir

Avec sa triplette de vétérans Augustin – Olynyk – Bradley, Houston fait encore de la résistance avant de céder dans les dernières minutes, où les Texans ne parviennent plus à marquer.

Blake Griffin est laissé tout seul à 3-points, Kyrie Irving prend de vitesse Sterling Brown puis Joe Harris met fin à la rencontre avec deux nouveaux missiles. Brooklyn a collé le même « run » pour finir dans les dernières minutes (25-7) que celui concédé en début de rencontre…

Les Nets (33 victoires – 15 défaites) enchaînent ainsi une troisième victoire de suite avant de recevoir Charlotte la nuit prochaine. Les Rockets (13 victoires – 34 défaites) se déplacent à Boston vendredi.