Spencer Dinwiddie assure qu’un retour en playoffs est « réaliste »

Frappée par les blessures ces derniers temps avec James Harden et Kevin Durant, Brooklyn avait déjà subi un premier coup dur avec la blessure au genou de Spencer Dinwiddie dès le troisième match de saison régulière.

Opposé à Charlotte, le meneur/arrière s’était ainsi déchiré un ligament du genou, ce qui le force depuis à ronger son frein en dehors des parquets.

Steve Nash préfère calmer le jeu

Engagé dans un long processus de rééducation, Spencer Dinwiddie se montre même plutôt optimiste quant à un potentiel retour dès cette année, en playoffs ! « La rééducation se passe bien. L’idée d’être prêt pour jouer en playoffs est tout à fait réaliste » assurait-il même à The Athletic.

Si l’éventualité a de quoi faire saliver les fans des Nets, Steve Nash reste assez dubitatif.

En effet, le but n’est pas de bruler les étapes dans la rééducation, d’autant que relancer Spencer Dinwiddie au coeur des playoffs, après six à sept mois d’absence, est très risqué. C’est pourquoi le coach ne préfère pas s’avancer.

« J’hésite à évoquer le cas Spencer parce que mon principal objectif, le concernant, est sa carrière sur le long terme. Je ne veux pas casser les objectifs qu’il s’est fixés. Il y a bien un moment où il va revenir mais je ne sais pas quand. Je sais qu’il est en pleine rééducation. Il y est totalement dévoué, il bosse dur mais je ne sais pas quand il reviendra, si c’est avant ou pendant les playoffs. Mais je sais que c’est prévu qu’il revienne avec nous quand il aura effectué la majeure partie de sa rééducation. »

Il finit sa rééducation avec Fabrice Gautier

Parti poursuivre sa rééducation du côté de Los Angeles avec Fabrice Gautier, Spencer Dinwiddie n’a ainsi jamais voulu faire une croix sur cette campagne et il met tout en œuvre pour revenir dans les plus brefs délais. Selon Sean Marks, qui s’est exprimé dans les colonnes du New York Post, tout se passe bien pour le joueur de 27 ans.

« Moi et les médecins, nous nous sommes entretenus avec lui », explique ainsi le GM. « Il est entre de bonnes mains, il se soigne et progresse bien à Los Angeles. Nous savons que le staff s’occupe bien de lui. Je ne parierai jamais contre Spencer Dinwiddie. C’est ce que nous avons vu depuis quatre ans. Il a un sentiment de revanche permanent et il adore prouver aux gens qu’ils ont tort. »

C’est d’ailleurs pour cette raison que le GM préfère n’exclure aucune possibilité concernant son joueur, qui en a vu d’autres et dispose d’une grosse force de caractère. Ce qui lui a permis de s’imposer en NBA malgré un début de carrière difficile. « Qui suis-je pour dire qu’il n’est pas capable de revenir cette année ? » conclut le dirigeant.