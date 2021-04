Stats & Highlights | Encore une défaite pour Cleveland, soirée tranquille pour Miami et San Antonio

C’est une cinquième défaite en six matches pour Cleveland, qui voulait pourtant finir fort la saison régulière mais s’éloigne du « play-in ». Les hommes de J.B. Bickerstaff ont manqué leur entame de match et aussi leur « money time » et même face à Detroit, ça fait beaucoup.

Même situation fragile à Indiana, qui reste sur trois revers de suite. Les Pacers doivent réagir car ça pousse derrière, notamment les Wizards et les Raptors qui accumulent les succès.

Enfin, pas de problème pour Miami, qui a dominé Houston sans ses trois meilleurs marqueurs.

Detroit – Cleveland : 109-105

Saddiq Bey était bouillant en premier quart-temps, avec six paniers primés ! Seul, il passe un 12-0 pour totalement dominer des Cavaliers absents (32-9). Ces derniers vont revenir petit à petit et même accélérer en dernier quart-temps avec un 6-0.

Quelques instants après, Darius Garland donne l’avance aux siens avec un shoot à 3-pts. Il reste alors six minutes à jouer et le duel s’installe. Ce sont les Jackson, Frank et Josh, qui vont sauver l’affaire pour Detroit. Le premier marque, avec la faute, à 30 secondes du terme, mais manque son lancer-franc. C’est le second qui prend le rebond offensif et inscrit un nouveau panier pour faire le break.

Pistons / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Cook 30 6/11 0/0 0/2 1 2 3 2 2 1 1 0 12 10 S. Bey 36 6/12 6/11 2/3 0 5 5 1 4 2 1 0 20 20 I. Stewart 32 8/12 0/0 2/2 6 10 16 0 4 3 2 3 18 34 K. Hayes 33 5/8 0/1 2/2 1 2 3 9 3 1 5 0 12 17 J. Jackson 30 5/16 0/5 6/7 1 4 5 4 1 1 2 1 16 13 J. Okafor 17 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 4 3 F. Jackson 28 7/14 3/8 3/5 0 4 4 2 3 0 0 1 20 18 S. Lee 15 1/2 0/0 0/0 0 5 5 6 0 0 3 0 2 9 H. Diallo 20 2/8 1/2 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 5 0 Total 42/86 10/27 15/21 10 34 44 25 22 8 17 5 109 Cavaliers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 30 7/13 0/4 1/2 0 8 8 4 0 0 0 0 15 20 I. Okoro 32 2/9 0/4 2/2 1 2 3 0 5 0 2 1 6 1 J. Allen 28 2/4 0/0 1/1 1 4 5 0 2 1 3 1 5 7 C. Sexton 38 12/20 1/1 3/3 3 4 7 4 3 1 2 2 28 32 D. Garland 36 9/19 2/8 3/5 0 1 1 6 1 2 3 1 23 18 T. Prince 25 3/8 2/7 3/3 1 1 2 1 3 2 1 0 11 10 D. Wade 18 0/2 0/2 0/0 1 3 4 1 1 0 1 0 0 2 I. Hartenstein 20 5/8 0/0 3/4 2 4 6 4 3 1 4 3 13 19 M. Dellavedova 13 2/3 0/0 0/0 0 3 3 4 3 2 1 0 4 11 Total 42/86 5/26 16/20 9 30 39 24 21 9 17 8 105

Miami – Houston : 113-91

C’est ce style de défaite qui montre bien la fragilité des Rockets cette saison. Miami évoluait sans ses trois meilleurs marqueurs (Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro) et pourtant le Heat a su faire la différence en seconde mi-temps.

Car en première, les Texans étaient dedans et même devant (54-55) à la pause. Puis, en troisième quart-temps, les finalistes 2020 passent la seconde avec les tirs primés de Kendrick Nunn et Duncan Robinson. Houston a un train de retard, à quinze points, et encaisse un nouveau run (14-0) en dernier acte, qui conclut la partie.

Heat / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Achiuwa 29 4/11 0/0 0/0 3 8 11 0 5 1 3 0 8 10 A. Iguodala 28 6/11 4/7 0/0 1 5 6 7 3 2 2 2 16 26 T. Ariza 30 2/5 1/4 1/3 2 3 5 5 1 0 2 0 6 9 K. Nunn 39 12/20 6/12 0/0 0 7 7 8 2 0 2 0 30 35 D. Robinson 29 7/14 5/11 0/0 0 5 5 4 3 1 0 0 19 22 K. Okpala 22 1/9 0/6 1/2 2 4 6 1 2 1 0 0 3 2 D. Dedmon 19 6/8 0/1 0/0 1 5 6 1 0 1 1 2 12 19 G. Dragic 28 7/10 3/4 2/2 2 4 6 5 2 1 2 1 19 27 G. Vincent 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 M. Strus 13 0/4 0/3 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5 Total 45/93 19/48 4/7 11 41 52 31 19 7 13 5 113 Rockets / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 32 3/8 0/2 4/4 0 8 8 0 2 1 4 0 10 10 J. Tate 29 4/7 0/1 2/2 2 3 5 3 1 0 1 0 10 14 C. Wood 32 8/16 2/6 0/0 1 6 7 0 2 3 1 2 18 21 J. Wall 30 4/14 1/5 5/6 0 4 4 6 0 1 4 0 14 10 K. Porter Jr. 31 6/14 3/7 3/3 0 2 2 3 1 0 1 0 18 14 D.J. Wilson 11 1/3 0/1 2/2 1 2 3 1 0 0 1 0 4 5 D. Jeffries 4 1/1 1/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 5 A. Lamb 4 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 K. Martin Jr. 19 3/6 0/1 0/0 0 4 4 0 1 1 0 1 6 9 A. Bradley 22 0/3 0/2 0/0 0 2 2 5 0 1 1 0 0 4 A. Brooks 26 3/12 2/11 0/0 0 4 4 0 0 1 0 0 8 4 Total 33/85 9/38 16/17 6 35 41 20 7 8 13 3 91

Indiana – San Antonio : 94-109

Privés de Domantas Sabonis, et de nouveau de Myles Turner, les Pacers ont été rapidement débordés. Derrick White inscrit 16 points en premier quart-temps et les Spurs terminent ces douze premières minutes sur un 15-4.

Caris LeVert peut bien répondre, il est trop seul. Derrick White et Jakob Poeltl se régalent dans la défense d’Indiana. Rien ne change après la pause, l’écart grandit même, et seul l’accrochage entre JaKarr Sampson et Patty Mills vient animer la fin de partie. Les Texans s’imposent sans trembler.