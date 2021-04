Le Jazz donne une leçon de basket aux Lakers

Battu par les Lakers samedi dernier, avec une équipe bis certes, le Jazz repart sur de meilleures bases avec Rudy Gobert, Derrick Favors et Mike Conley de nouveau en tenue. Utah démarre pour le coup sur un 8-0 propulsé par Royce O’Neale. Andre Drummond et Dennis Schröder essaient bien de lancer les Lakers mais ça ne prend pas. Utah est sur un 17-8 et mène sans forcer, avec Joe Ingles qui sert Gobert pour un gros dunk.

Il faut attendre la fin du premier quart pour voir une véritable réaction de Los Angeles, à l’initiative d’Alex Caruso qui enfile deux 3-points consécutifs, pour un 9-0 avec Kuzma qui s’y met aussi. Les Lakers sont revenus tout près mais Jordan Clarkson, l’ancien Laker, veille et inscrit les 7 derniers points du Jazz pour reprendre de l’air (29-23).

Talen Horton-Tucker remet les Lakers tout près avec un 3-points en tête de raquette mais le Jazz remet un nouveau coup d’accélérateur. Alors, ça ne va pas très vite ni très haut, avec Georges Niang et Bojan Bogdanovic, mais c’est tout aussi efficace. C’est le collectif d’Utah qui garde la main, avec huit joueurs entre 2 et 4 points inscrits en deuxième quart.

Malgré Kyle Kuzma à 11 points, les Lakers sont repoussés à -10 à la pause (52-42). Le Jazz domine dans la peinture, 26 à 12, et comme il tire aussi à 47% à 3-points (7/17), tout roule pour le leader de la NBA.

Le Jazz en roue libre

Première option offensive des Lakers, Kyle Kuzma continue d’alimenter la marque au retour des vestiaires mais il est un peu esseulé. En face, Gobert renvoie Drummond à ses études avec un gros contre. Drummond revient un peu plus tard pour le panier plus la faute de Gobert, mais c’est bien le Jazz qui s’envole au tableau d’affichage.

À +14, Bogdanovic ajoute un 3-points dans le coin et envoie Gobert sur orbite pour un alley-oop en très haute altitude. Le Jazz passe définitivement à +20 grâce à Ingles qui enchaîne trois tirs à 3-points quasiment coup sur coup (pour 13 points en 10 minutes en 3e quart). THT essaie bien de répondre pour LA (avec 11 points en moins de 7 minutes) mais l’écart se creuse inexorablement (85-65).

À part pour une tentative de retour rapidement tuée dans l’oeuf par le Jazz et Mike Conley qui signe un panier plus la faute de Drummond, le dernier quart est une formalité. Les deux coachs ouvrent largement leur banc pour finir ce match. Talen Horton-Tucker finit meilleur scoreur à 24 points, dont 18 en 2e mi-temps mais Los Angeles s’incline logiquement (111-97).

Avec et sans Gobert, ce n’était pas le même match pour les Lakers… Utah termine avec son cinq majeur à la dizaine ou plus, dont deux double-doubles pour Gobert (14 points, 10 rebonds) et Conley (14 points, 10 passes) et un bon Jordan Clarkson en sortie de banc, à 22 points. Le Jazz aura shooté à plus de 57% de réussite aux tirs, un record cette saison !