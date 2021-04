Les Bulls stoppent la belle série des Celtics !

De retour après son absence face aux Warriors samedi, Jaylen Brown prend feu sans se faire prier. Huit points de suite sans rater un tir, et l’ancien de California permet aux siens de prendre la main (16-9). Brown est inarrêtable (13 points déjà), mais Nikola Vucevic lui répond avec quelques beaux mouvements dans la peinture, bien aidé par l’ancien de la maison Daniel Theis, parfait dans son entente avec son compère européen.

Le collectif des Celtics est très bien huilé et Payton Pritchard montre pourquoi son entraineur l’a mis dans le cinq majeur sur ce match. Le rookie est incisif en attaque, et il étale toute sa lecture du jeu balle en main. Après douze minutes, ce sont bien les C’s qui font la course en tête (30-24).

Tomas Satoransky distribue idéalement le jeu pour les visiteurs, mais les Bulls ne mettent plus un tir. En face, Jabari Parker est bien en jambes, et va provoquer près du cercle pour se mettre en confiance. L’écart se creuse, et les locaux prennent le large (40-30). Billy Donovan remet ses cadres sur le parquet, mais Nikola Vucevic est bien trop seul au scoring pour son équipe, et ses partenaires n’arrivent pas à élever leur niveau de jeu pour recoller au score. Les Celtics déroulent leur système, et leur défense fait un excellent travail en coupant toutes les lignes de passes. À la pause, Boston est toujours devant (48-42).

Les Bulls exemplaires… en défense

Au retour des vestiaires, Vooch s’illustre par deux tirs longue distance, tandis que Daniel Theis prend plusieurs rebonds sur la tête de Thompson. Coby White commence à sortir de sa boîte, et les Bulls se rapproche un peu plus (62-59). Les défenses prennent le dessus sur les attaques, et les deux équipes ne se lâchent plus d’une semelle.

Les Bulls sont concentrés et appliqués, et Lauri Markkannen profite de sa taille pour prendre l’avantage sur Grant Williams, et marquer dans la peinture. Les visiteurs ont le momentum, et ils appuient sur l’accélérateur pour terminer le quart-temps avec une avance intéressante (74-66).

Les Celtics cherchent un second souffle, et Tremont Waters sort des eaux profondes du banc pour scorer 7 points rapides, et Tatum attrape son dixième rebond pour valider son triple-double, son… premier (!) en carrière !

À l’entrée du « money time », les visiteurs n’ont plus qu’un point d’avance (85-84). Grant Williams est monstrueux en défense, mais Vucevic, puis White gardent leur calme pour redonner un peu d’air aux leurs. Chicago profite des nombreux ballons perdus et se contentent de capitaliser sur les erreurs adverses.

Tremont Waters sème la zizanie à 16 secondes du terme pour redonner espoir aux siens (98-94), mais Coby White convertit ses lancers-francs pour terminer le travail.

Très intéressants en défense, et c’est assez rare, Nikola Vucevic et compagnie s’imposent 102-96 et ils enchaînent une deuxième victoire de rang pour reprendre la 10e place. Fin de série pour Boston après six victoires de suite.