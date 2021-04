High five pour les Wizards

À la vue du premier quart-temps, on pourrait croire que les Wizards ont passé une soirée tranquille. Bradley Beal va trop vite pour ses défenseurs, Russell Westbrook est déjà partout, et le revenant Davis Bertans règle déjà la mire, avec la faute en prime pour un panier à 4-points. Après douze minutes, Washington a déjà pris le large : 38-25.

De retour de congé paternité, le Letton a des fourmis dans les bras, et il allume en première intention. Il donne 15 points d’avance sur un nouveau 3-points, et on craint évidemment le pire pour OKC.

Aleksej Pokusevski a des mains en or

Sauf que l’équipe la plus jeune de la NBA se réveille, et c’est Aleksej Pokusevski qui prend le jeu à son compte. Il offre un 3-points à Théo Maledon, puis nous gratifie d’une sublime passe dans le dos pour le dunk de Tony Bradley (55-47). Derrière, il plante un 3-points à huit mètres dans l’axe, et voilà OKC à -2 (57-55). La dernière minute est folle, et Bertans, au buzzer, répond à un 3-points de Maledon pour donner six points d’avance (64-58).

Hélas pour OKC, ils encaissent un 12-0 à cheval sur les deux mi-temps, et c’est Beal qui reprend son festival. Il va trop vite pour les arrières du Thunder, et sa finition est parfaite (71-58). Le meilleur marqueur de la NBA plane sur ce 3e quart-temps, et à chaque tentative de rapproché d’OKC, il répond à 3-points. Sous les panneaux, Daniel Gafford en impose, et Washington attaque le dernier quart-temps avec neuf points d’avance (88-79).

Davis Bertans fait très mal

Darius Bazley fait apprécier sa vitesse sur transition, et Svi Mykhailiuk dégaine à 3-points. En trois minutes, le Thunder est revenu à -2 (94-92). Aux manettes, Russell Westbrook décide d’en revenir à plus de simplicité, et il choisit de servir Robin Lopez près du cercle. Deux petits tirs en crochet et la machine est relancée. De retour sur le parquet, Bertans et Beal plantent de loin, et Washington reprend une petite avance (102-95).

Théo Maledon et Svi Mykhailiuk insistent, et c’est Bertans, encore à 3-points, qui redonne de l’air, avant que Westbrook, laissé seul à 3-points, enfonce le clou. Cette fois, OKC ne reviendra pas, et Washington s’impose 119-107 pour une 5e victoire de suite. Pour le Thunder, qui n’a pas démérité, c’est une 11e défaite d’affilée.