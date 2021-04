À Milwaukee, Devin Booker délivre les Suns après une faute litigieuse au buzzer

Les Suns ont quitté le parquet du Fiserv Forum sous les huées des quelques milliers de spectateurs présents. En cause ? Le dernier coup de sifflet dont a bénéficié Devin Booker au buzzer de cette rencontre alors que sur les ralentis, P.J. Tucker n’a pas semblé toucher les bras de l’arrière des Suns. Ce dernier n’a eu besoin que d’un lancer pour offrir la victoire à son équipe à l’issue d’un choc inter-conférence qui a tenu toutes ses promesses.

Un match serré de bout en bout où aucune des deux équipes n’est parvenue à s’offrir plus de 10 points d’avance. Phoenix a pu compter sur un quatuor de joueurs à 20 points ou plus. Outre Devin Booker, Deandre Ayton, auteur d’un solide double-double face à Brook Lopez, et Mikal Bridges, grâce à son adresse longue distance, ont fait dans l’efficacité tout au long de la soirée.

Chris Paul, chef d’orchestre

Chris Paul s’est chargé de faire briller tout ce petit monde. Le meneur a fixé et distribué à tout-va après avoir signé un premier quart-temps prolifique à la finition, marqué par ces « jumpers » habituels à trois, quatre mètres.

Cela n’a pas suffi pour faire la différence au score car face à ce quatuor, le trio d’hommes forts d’en face a répondu présent. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday ont tous les trois terminé avec au moins 25 unités. C’est d’ailleurs sur un tir avec la planche du dernier que les locaux ont connu l’un des écarts les plus significatifs de la soirée, en début de quatrième quart-temps (100-92).

Phoenix n’a pas paniqué et laissé faire son chef d’orchestre. Une passe intérieure vers Deandre Ayton, une relance vers Devin Booker parti au dunk en contre-attaque, un autre caviar pour trouver dans le corner vers Mikal Bridges et un autre, dans le même corner, après une contorsion en l’air, vers Jae Crowder : sans marquer, Chris Paul a été le principal protagoniste d’un 10-0 passé en fin de rencontre (109-112).

Giannis Antetokounmpo sorti, Khris Middleton donne tout !

Mais le duo Holiday – Middleton a lui aussi fini fort pour égaliser à nouveau. Giannis Antetokounmpo s’emmêlait les pinceaux sur un « drive » à la toute fin mais Milwaukee obtenait on ne sait comment un temps-mort. Avec deux secondes jouer, Middleton manquait complétement le tir de la gagne, Booker également sur une toute dernière possession.

La prolongation est marquée par la sortie prématurée du double MVP, victime de crampes. C’est du banc qu’il a vu Pat Connaughton puis P.J. Tucker rentrer deux gros tirs à 3-points alors que Phoenix commençait à s’échapper (122-122). Chris Paul rentrait un tir impossible devant Khris Middleton ? Réponse instantanée de ce dernier. Mikal Bridges rentrait un tir « clutchissime » à 25 secondes dans le corner ? Khris Middleton y répondait à nouveau !

Mais la grosse fin de match de l’arrière a été gâchée par cette ultime possession où, après une défense féroce de Holiday, Booker est parvenu à obtenir ce coup de sifflet litigieux. Avec lui, les Suns (41v-16d) retrouvent la victoire avant un autre choc mercredi, à Philadelphie. Les Bucks (35v-22d) joueront les mêmes 76ers le lendemain.