Qui peut freiner Stephen Curry ?!? 49 points, 10 3-points, et la victoire à Philadelphie !

Orphelin de Ben Simmons et de Tobias Harris, Joel Embiid (28 points, 13 rebonds, 8 passes) a fait son chantier habituel mais globalement, il a bien été contenu par la paire Draymond Green (8 points, 6 rebonds, 6 passes) – Kevon Lonney (15 rebonds, record en carrière) et il n’a rien pu faire pour répondre à la folie Curry.

Dans cette victoire, le meneur des Warriors a enchainé un 11e match à plus de 30 points et son cinquième match du mois d’avril à plus de 40 points, deux nouveaux records pour un joueur âgé d’au moins 33 ans, effaçant des tablettes Kobe Bryant et Michael Jordan. C’est la quatrième fois lors des cinq derniers matchs que Curry marque au moins 10 tirs primés… Incroyable !

Un Curry peut en cacher un autre

Alors que tout le monde attend un nouveau festival de Stephen Curry, c’est son frère Seth (15 points) qui lance les hostilités. Il marque 7 points lors des trois premières minutes alors que les Warriors enchainent les pertes de balles pour permettre aux Sixers de débuter sur un 12-0. Il faut attendre près de six minutes pour voir Curry débloquer son compteur avec deux 3-points coup sur coup. Si Joel Embiid domine dans la raquette, l’entrée de Kelly Oubre Jr, nouveau sixième homme de Steve Kerr, donne un boost supplémentaire aux Warriors. Ils finissent le quart-temps sur un 18-8, dont un buzzer beater et 11 points de Curry qui mettent les deux équipes dos à dos (24-24).

L’adresse de Jordan Poole et de Damion Lee permet à Golden State de prendre les devants mais Seth Curry et Matisse Thybulle (13 points) répondent immédiatement (39-39). Entre Steph, Seth, et leur beau-frère, Damion Lee, la famille Curry a de quoi se réjouir dans cette première mi-temps. Avec Stephen Curry qui continue de semer la zizanie, c’est Embiid qui tape du poing sur la table. Il marque 10 des 14 derniers points de son équipe pour garder Philadelphie à hauteur de Golden State à la pause (55-55).

Paroles aux défenses

Après une mi-temps de haute volée pour Curry et Embiid, ce sont les deux défenses qui haussent le ton au retour des vestiaires. Les deux équipes se limitent à moins de 25% de réussite aux tirs et il leur faut sept minutes pour chacune marquer dix points (65-65). Si les Sixers se focalisent sur Stephen Curry et commencent à le prendre plus haut, les Warriors font une démonstration de défense collective pour limiter Embiid.

Avec Kevon Looney en défenseur principal mais avec Draymond Green qui dirige les prises à deux et les rotations, les hommes de Steve Kerr force le pivot camerounais à lâcher la gonfle. En face, Curry va chercher la majorité de ses points sur lancers-francs mais il envoie tout de même un tir à dix mètres qui arrive comme un amuse-bouche avant le dernier quart-temps et il permet aux Warriors de prendre cinq points d’avance (75-70).

Une claquette de Looney, qui bat au passage son record de rebonds sur un match, met les Sixers à -7 mais Tyrese Maxey et Matisse Thybulle répondent par un 10-0 pour mettre leur équipe devant au score (84-81). Avec un peu plus de six minutes à jouer, Steve Kerr relance alors Curry et Green pour débuter le money time, et les deux joueurs se rappellent au bon souvenir de Daryl Morey lors du Game 6 de la demi finale de conférence Ouest entre les Warriors et les Rockets.

Stephen Curry seul au monde

Chaque possession débute par un pick & roll entre les deux acolytes. Si Embiid monte fort sur l’écran, Curry envoie Green au lay-up. Si Embiid décide de rester plus bas, Curry envoie une banderille à neuf mètres. Les deux candidats au titre de MVP se tirent la bourre mais avec les Warriors à +1 et trois minutes à jouer, Stephen Curry passe dans une autre dimension (93-92).

Sur un écran de Looney cette fois-ci, Embiid beaucoup trop bas lui offre un tir à dix mètres sur un plateau, splash ! Deux possessions plus tard, toujours défendu par son frère et alors que les Sixers essaient maintenant de trapper, il se dirige à 45 degrés et fait de nouveau splash sur la tête d’Embiid. Sur l’action suivante, Curry attaque George Hill en un contre un, se crée de l’espace sur un step back et avant même qu’il dégaine, Draymond Green lève les bras au ciel… Splash (104-95) !

Lors des sept dernières minutes du match, les Warriors passent un 26-12 aux Sixers, dont 20 points pour Stephen Curry à 5 sur 5 de loin ! Seule petite ombre au tableau de la star des Warriors, un lancer-franc raté dans les 20 dernières secondes pour atteindre la barre des 50 points mais le plus important c’est cette victoire au combien précieuse dans la course aux playoffs.