Stats & Highlights | Une réaction pour les Wizards, une confirmation pour les Suns et les Mavericks

Les Bulls ont raté le coche. Face à une équipe de Washington en grande difficulté, Chicago avait une occasion en or d’enchaîner après sa victoire contre Orlando. Mais Bradley Beal a été décisif en fin de match.

Les Suns et les Mavericks continuent de gagner, en disposant respectivement des Cavaliers, qui souffrent avec quatre défaites de suite, et surtout des faibles Wolves, toujours derniers de l’Ouest.

Chicago – Washington : 101-105

Le duel entre Bradley Beal et Zach LaVine a tourné à l’avantage du premier. Les Wizards ont fait la course en tête pendant une grande majorité de la rencontre, mais c’est dans le « money time » que tout s’est décidé.

Washington menait 93-84 à quatre minutes de la fin. Les Bulls ont passé un 7-0 pour revenir. Beal et Alex Len repoussent une première fois LaVine et compagnie, mais ces derniers sont solides et recollent encore. Finalement, le meilleur marqueur de la ligue assure aux lancers-francs et Zach LaVine manque l’égalisation. Une fois de plus…

Bulls / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Williams 35 2/7 2/3 4/4 0 6 6 1 3 0 2 0 10 10 D. Gafford 15 4/4 0/0 2/2 3 2 5 2 5 1 1 2 10 19 C. White 30 3/10 0/4 2/2 1 7 8 3 2 0 1 1 8 12 D. Valentine 28 4/13 3/8 0/0 0 6 6 1 5 0 1 0 11 8 Z. LaVine 38 12/26 3/8 8/11 1 1 2 6 4 1 3 0 35 24 T. Young 28 7/11 0/0 0/1 3 2 5 6 2 3 4 1 14 20 C. Felicio 9 0/0 0/0 2/2 1 1 2 0 0 0 2 0 2 2 R. Arcidiacono 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 G. Temple 28 1/8 0/5 0/0 1 8 9 1 3 1 1 0 2 5 T. Satoransky 23 3/6 1/2 2/2 0 7 7 3 1 1 1 0 9 16 Total 36/85 9/30 20/24 10 40 50 23 26 7 16 4 101 Wizards / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 36 7/13 1/3 4/5 0 10 10 0 3 0 2 0 19 20 D. Bertans 38 4/11 4/11 0/0 0 3 3 0 2 2 1 0 12 9 A. Len 21 5/5 0/0 3/6 2 5 7 1 5 0 2 2 13 18 R. Neto 17 3/6 0/1 0/0 0 1 1 4 0 0 1 0 6 7 B. Beal 35 10/24 1/5 14/15 3 2 5 7 4 1 2 1 35 32 D. Avdija 28 2/9 0/5 0/2 0 10 10 1 4 3 1 0 4 8 R. Lopez 27 2/8 0/0 4/6 3 2 5 3 3 0 3 1 8 6 I. Smith 31 3/9 0/0 0/0 2 4 6 7 0 1 2 0 6 12 G. Mathews 6 0/1 0/1 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 Total 36/86 6/26 27/36 10 37 47 23 21 8 14 4 105

Phoenix – Cleveland : 119-113

En ce moment, tout roule à Phoenix et rien ne fonctionne à Cleveland. Les espoirs pour les Cavaliers étaient minces, mais comme Chris Paul était absent, il y avait peut-être un coup à faire pour la troupe de l’Ohio. Les deux équipes ont échangé les paniers pendant toute la partie.

Chris Paul absent, c’est Devin Booker qui a pris les commandes, avec 17 points en premier quart-temps (36 au total, record de saison) pour lancer ses coéquipiers.

Les Cavaliers n’ont plus trouvé le chemin du panier dans les deux dernières minutes et c’est Mikal Bridges, sur la ligne des lancers-francs et à 17 secondes du terme, qui va définitivement valider la victoire des Suns.

Suns / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval F. Kaminsky 29 4/9 1/1 0/1 0 5 5 5 5 0 0 1 9 14 M. Bridges 36 8/10 1/2 5/7 2 2 4 5 1 1 0 1 22 29 D. Ayton 37 7/11 0/0 1/2 8 8 16 2 2 0 1 3 15 30 E. Moore 40 7/10 1/1 2/2 1 0 1 4 4 2 3 1 17 19 D. Booker 35 14/27 5/9 3/4 0 5 5 8 4 0 4 0 36 31 C. Johnson 28 3/11 2/8 0/0 2 3 5 1 1 1 1 0 8 6 D. Jones 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 L. Galloway 16 3/8 0/1 3/3 0 4 4 2 1 2 1 0 9 11 J. Carter 19 1/3 1/2 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 4 Total 47/90 11/24 14/19 14 27 41 29 20 7 10 6 119 Cavaliers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Drummond 36 7/12 0/0 1/5 5 9 14 2 1 3 1 2 15 26 J. Allen 34 5/7 0/0 4/5 2 3 5 1 2 0 0 1 14 18 C. Sexton 34 10/15 2/4 1/1 0 2 2 5 4 0 2 0 23 23 D. Garland 37 6/18 1/3 4/4 0 2 2 7 3 1 1 0 17 14 I. Okoro 25 3/7 2/5 3/4 0 0 0 2 4 0 0 0 11 8 T. Prince 25 5/10 1/4 2/2 0 6 6 1 3 0 2 1 13 14 C. Osman 15 1/6 0/4 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 J. McGee 8 3/4 1/1 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 D. Dotson 11 2/3 0/0 1/2 0 2 2 3 1 0 1 1 5 8 D. Windler 14 2/4 1/3 0/0 2 4 6 1 1 1 2 0 5 9 Total 44/86 8/24 17/25 9 30 39 23 20 5 10 5 113

Dallas – Minnesota : 127-122

Les Mavericks ont joué avec le feu puisqu’ils ont gâché une avance de 25 points pour se retrouver seulement avec trois petits points d’avance (123-120) à 50 secondes de la fin.

C’est Josh Richardson qui soulage ses coéquipiers, et on retiendra surtout ce premier quart-temps avec un très grand Kristaps Porzingis et une grosse adresse à 3-points. Face à son public pour la première fois de la saison, Dallas avait réussi l’entame parfaite pour mener 43-22 après douze minutes.

C’est ensuite Tim Hardaway Jr. qui prend le relais pour maintenir 20 points d’avance à la pause (71-51). Et puis les Mavs vont s’endormir, et Malik Beasley va prendre feu : 22 points dans le quatrième quart-temps. Finalement, l’honneur est sauf, et Dallas enchaîne (enfin) deux victoires de suite pour retrouver des couleurs.