Spurs – Warriors : quel suspense !

Dans la lignée de leur deux cartons offensifs face aux Mavs, les Warriors démarrent à San Antonio par un 5 sur 6 à 3-points, dont 3 sur 3 pour Kelly Oubre Jr. (24 points). Keldon Johnson et DeJounte Murray permettent aux Spurs de rester au contact, mais le duo Stephen Curry – Draymond Green tape du poing sur la table.

Green termine le quart-temps avec 5 points, 5 passes, 4 rebonds et une activité défensive exemplaire, alors que Curry prend feu en marquant 8 des 12 derniers de son équipe, dont un step back à 10 mètres sur la tête du pauvre Rudy Gay (36-27).

Les Dubs confirment et un 3-points de Mychal Mulder leur donne 14 points d’avance (45-31). Un temps-mort de Gregg Popovich remet San Antonio à l’endroit et leur défense profite d’une baisse de concentration de Golden State pour revenir dans le coup. Les Warriors perdent neuf ballons dans ce deuxième quart-temps et le duo Dejounte Murray – Jakob Poeltl (14 points, 11 rebonds, 4 contres) mène un 15-4 des Spurs (51-50) ! C’est Kelly Oubre Jr. d’un 2+1 et d’un nouveau tir primé qui stoppe l’hémorragie et il permet à Golden State de garder le contrôle du match (59-54).

La défense de San Antonio hausse le ton

Au retour des vestiaires, DeMar DeRozan (21 points, 10 passes, 6 rebonds) valide le bon passage de son équipe et se met au diapason de son meneur, qui continue de faire mal aux Warriors avec 20 points et 7 interceptions, pour mettre les Spurs devant au score (70-66).

Depuis le coup de chaud de Stephen Curry en premier quart-temps, la défense texane est soit en boite, soit en individuelle stricte sur le double MVP. Cette stratégie a pour mérite de couper le rythme de Curry et de limiter ses tentatives de tirs.

Les Dubs laissent toutefois passer l’orage et parviennent à faire payer leur adversaire en faisant preuve de patience et d’altruisme. Leur cinq derniers paniers du quart-temps viennent sur backdoor, dont trois pour Oubre Jr, et ils reprennent l’avantage avant le dernier quart temps (80-78).

Curry donne une chance aux Warriors

Sous l’impulsion de Rudy Gay et de Patty Mills d’un côté, et d’une sélection de tirs désastreuse de l’autre, San Antonio lance un 15-3 pour repartir à l’assaut (93-83). Le retour en jeu de Stephen Curry change la donne. Un mouchoir de poche se transforme en step back à 3-points, puis en lay-up difficile pour terminer un 8-0 en un peu plus d’une minute (91-89) !

Les Warriors ratent plusieurs occasions de recoller et un tir primé de Dejounte Murray donne de l’air aux Spurs (96-91). Avec deux minutes à jouer, Curry n’abdique pas. Il va chercher deux lancers-francs, et un lay-up pour ramener les siens à -1 avec 37 secondes à jouer (98-97).

Murray héros, Draymond zéro

Les Warriors sortent alors une possession défensive parfaite pour forcer Murray à prendre un tir à 3-points contesté dans le corner au buzzer des 24 secondes, mais ce dernier fait filoche ! Curry lui répond aussitôt et après deux lancers-francs de DeRozan, les Spurs restent à +3 avec 8 secondes au chrono (103-100).

Sur la remise en jeu, San Antonio coupe Curry et c’est Draymond Green qui hérite de la balle. Sentant un contact fantomatique, Green essaie de provoquer la faute et tir avec les pieds sur le logo… Les arbitres ne sifflent pas et San Antonio empoche cette première manche. Revanche dès ce soir.