LeBron James et les Lakers matent le Thunder en prolongation

Pas impressionné, le Thunder démarre son match sur de bonnes bases et quand Shai Gilgeous-Alexander rentre un 3-points, les Lakers doivent prendre temps mort, après un 14-7 initial. OKC fait la course en tête grâce à SGA mais aussi à Darius Bazley qui marque 12 points dans la période.

Ce dernier commet une faute à 3-points sur Markieff Morris, qui remplace Anthony Davis dans le cinq, alors que Kyle Kuzma remplace à son tour Morris et se fend d’un dunk en transition. À 8/18 aux tirs dont 1/6 à 3-points, plus 8 ballons perdus déjà, les Lakers sont logiquement à la traîne après le premier quart (33-26).

Montrezl Harrell est reçu 5/5 sur ses premiers tirs et réduit l’écart en début de deuxième quart. Justin Jackson essaie bien de répliquer pour OKC mais les Lakers reviennent inexorablement égaliser derrière LeBron James qui score 11 points en deuxième quart, et sert notamment Markeiff Morris pour un 3-points dans le corner.

Un Thunder limité mais batailleur

SGA revient en jeu avec un layup impossible, tout en contorsions, et Hamidou Diallo se montre saignant offensivement. Le Thunder garde la tête à la pause (60-56) grâce à son duo SGA – Bazley qui compte pour la moitié des points de son équipe mais la pression des champions se fait plus forte avec LeBron James déjà à 14 points, 6 rebonds et 6 passes.

Après leur 4/18 à 3-points en première mi-temps, les Lakers ne trouvent toujours pas la cible au retour des vestiaires, avec LeBron James qui lance une brique d’entrée, mais Dennis Schröder fait mouche quant à lui et Los Angeles a enfin repris les commandes à domicile. Kenrich Williams gratte plusieurs rebonds offensifs mais le Thunder dévisse offensivement.

SGA s’y reprend à plusieurs fois mais il finit par terre face à la défense de Marc Gasol qui envoie LeBron James au alley-oop de l’autre côté du terrain. Los Angeles passe à +7 mais c’est OKC qui finit fort avec Diallo qui arrive à 18 points. Le Thunder est repassé devant (84-76).

SGA arrache la prolongation

Williams et Jackson enchaînent à 3-points et Oklahoma City prend ses aises au Staples Center, à +11. Les Lakers se sont compliqués la tâche mais ils reviennent peu à peu au score grâce à Harrell et Horton-Tucker. SGA et Horford assument cependant leurs responsabilités dans le « crunch time » avec des 3-points importants.

Mais « King James » répond en force, et au layup pour égaliser à l’orée de la dernière minute. Schröder donne l’avantage à LA à 35 secondes de la fin mais l’ancien du Thunder ne fait que 1/2 aux lancers. L’occasion pour SGA de provoquer une ultime faute veinarde face à Kentavious Caldwell-Pope, et d’égaliser sans trembler sur trois lancers (110-110).

Dans la prolongation, les Lakers ne font pas dans le détail et démarrent sur un 7-0 conclu par le vétéran Wes Matthews. Limité en joueurs, dont Théo Maledon toujours dans le protocole sanitaire lié au Covid-19, le Thunder doit finalement s’incliner (119-112) malgré 29 points, 10 passes et 7 rebonds de Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James (28 points, 14 rebonds, 12 passes) a tenu la baraque pour les champions.