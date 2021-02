LaMelo Ball fait craquer Houston

C’est sans son pivot (Christian Wood), son meneur de jeu (John Wall) et son meilleur remplaçant (Eric Gordon) que Houston rend visite aux Hornets. Rapidement, Gordon Hayward prend les choses en main et il forme avec LeMelo Ball une très belle doublette. Les deux hommes se partagent les responsabilités offensives.

Complémentaires, ils font très mal à la défense texane. Ils peuvent aussi compter sur la hargne de Terry Rozier et le talent offensif de Malik Monk. Pour Houston, c’est Victor Oladipo qui se montre le plus entreprenant grâce à une belle qualité de drive. Après douze très bonnes premières minutes, Charlotte est devant (32-27).

LaMelo Ball régale de loin

Moment choisi par LaMelo Ball pour prendre feu à 3-points avec trois réussites de suite. Des tirs incroyables et souvent pris à plus de 9 mètres. Le match s’emballe et Houston aussi se montre adroit de loin grâce au poignet de Danuel House Jr. Les deux équipes sont au coude à coude à l’approche de la mi-temps, et le duo Hayward/Ball se charge de maintenir les Hornets devant à la pause (64-60).

La mi-temps n’a pas permis à Houston de trouver des solutions face au trio Hayward/Ball/Rozier et les trois stars des Hornets se régalent dans le système de James Borrego.

Chacun profite de la bonne circulation de la balle pour marquer. L’apport de Cody Zeller aux rebonds et de Malik Monk en sortie de banc n’est pas négligeable non plus. Mais attention pour les Hornets, les Texans s’accrochent et Oladipo et David Nwaba résistent. À l’entrée du dernier quart-temps, Houston reste en embuscade (90-87).

Houston craque sur la fin

Toute la soirée, LaMelo Ball a posé des difficultés à la défense adverse. Sa faculté à driver lui permet de scorer ou de trouver un coéquipier ouvert. C’est lui qui trouve parfaitement Miles Bridges pour deux alley-oop. Charlotte est déchaîné, au moment même où l’attaque de Houston n’y arrive plus. Ball, Monk et Rozier sont tout simplement trop forts pour leurs adversaires et les Rockets encaissent un terrible 19-1.

Le match est plié (109-88) et LaMelo Ball, encore lui, termine le travail en envoyant Bismack Biyombo claquer deux gros dunks. Une belle victoire (119-94) pour des Hornets collectifs et patients ce soir. Pour Houston, il faudra montrer autre chose face aux Pelicans, et le duo Wall/Gordon devrait être présent.