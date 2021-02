Pascal Siakam et Fred VanVleet enfoncent les Grizzlies

Le rythme de la rencontre démarre sur les chapeaux de roue, mais les tirs ne sont pas encore ajustés par les deux formations. Dillon Brooks débloque les choses, et c’est Norman Powell qui lui répond. L’arrière de Toronto est en forme et il donne un premier avantage aux siens (22-19). À ses côtés, Kyle Lowry boite, et il se dirige directement vers les vestiaires, semble-t-il touché au dos après un mauvais appui.

Fred VanVleet est le seul titulaire encore sur le parquet, et il tient la baraque, épaulé d’un Chris Boucher qui gobe rebond sur rebond. Les Grizzlies allument de loin par Grayson Allen, et Terence Davis lui rend la pareille en sortie de banc. Après douze minutes de jeu, les Raptors n’ont qu’un petit point d’avance (35-34).

Le gros chantier de Jonas Valanciunas

Chris Boucher poursuit sa campagne pour le titre de « Most Improved Player », et le francophone se joue de Gorgui Dieng un peu trop de fois au goût du pivot sénégalais, qui lui fait comprendre en français dans le texte. La « second unit » de Toronto fait un superbe travail, et Yuta Watanabe s’avère précieux en défense. Taylor Jenkins renvoie ses titulaires sur le terrains car Memphis n’exécute plus les plans de jeu et Morant nous gratifie d’un 3-points balancé comme une touche (46-46) !

En face, Pascal Siakam prend feu de loin et Aron Baynes y va également de sa banderille longue distance. Côté Grizzlies, Ja Morant distille plusieurs passes à Jonas Valanciunas, qui martèle Baynes sur un dunk après un pick-and-roll. Valanciunas livre un magnifique duel avec Baynes, et les deux pivots ne se lâchent pas d’une semelle. Face à son ancienne équipe, le Lituanien fait un match plein (18 points, 14 rebonds déjà), et il permet aux Grizzlies de prendre les commandes à la pause (70-63).

Siakam/VanVleet/Powell, le « Big Three » d’un soir

Le duo Morant/VanVleet se livre à un petit concours à 3-points, et l’ancien de Wichita State tente de redonner un coup de boost aux siens, dans le dur depuis de longues minutes.

Le meneur des Raptors marque sept points rapides, et les hommes de Nick Nurse semblent retrouver des couleurs petit à petit. Jonas Valanciunas donne quelques belles passes à Kyle Anderson, et l’ancien Spur, avec son jeu de vétéran, gène les Raptors qui sont toujours à la traîne (89-79).

Fred VanVleet est le seul Raptor à être régulier depuis le début du match, et Nick Nurse multiplie les changements pour que les siens haussent le ton. Dillon Brooks apporte des points à mi-distance, et Xavier Tillman bouscule Boucher, qui prend deux fautes offensives de suite, et s’énerve auprès des arbitres. Le longiligne intérieur prend cher face à Jonas Valanciunas, qui lui fait la totale « balte »: coudes dans le flanc, boxout musclés… C’est trop pour Nick Nurse qui se fait expulser ! Malgré cela, son équipe n’est qu’à une possession de retard après trois quart-temps (97-94).

Un 14-2 fatal

Les visiteurs remontent leurs manches et enfilent le bleu de travail, avec un Fred VanVleet à la baguette et un Chris Boucher qui revient dans le coup après un troisième quart-temps des plus compliqués. Les Grizzlies se mettent dans le dur tous seuls comme des grands, laissant leurs adversaires mettre en place ce qu’ils veulent en attaque. Boucher colle une bâche énorme à Morant, qui joue sur courant alternatif depuis quelques minutes, et voilà comment Toronto signe un 14-2 pour reprendre les commandes (108-99).

Pascal Siakam prend feu, et Taylor Jenkins ne parvient pas à trouver une solution pour casser le rythme. Pour ne rien arranger, Norman Powell plante de loin, puis va chercher le cercle sur Valanciunas, qui commence à se frustrer des manques de rigueur défensive et de mental de ses coéquipiers. L’ancien Raptor veut se venger, mais son ancienne équipe fait un travail énorme en défense, et joue très collectif en attaque. Le trio Siakam-VanVleet-Powell a été monstrueux au meilleur moment, et Toronto s’impose à Memphis après un gros 4e quart-temps (128-113). Pour la première fois de la saison, les Raptors sont dans le Top 8, tandis que les Grizzlies encaissent une 4e défaite de rang.