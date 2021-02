Grâce à son tandem Antetokounmpo – Middleton, Milwaukee s’impose avec autorité à Denver

Les Nuggets retrouvaient leur Ball Arena dans l’espoir de reprendre des couleurs après deux défaites de suite loin de leurs bases. C’est raté. Ils sont passés à côté de ce rendez-vous face à des Bucks qui, eux, confirment leur très bonne dynamique, en s’imposant pour la cinquième fois de suite. Soit la meilleure série en cours dans la ligue avec, précision notable, près de 21 points d’écart sur cette série !

Dans ce match, Denver reste pourtant au contact de Milwaukee pendant trois bons quart-temps. Après une première période de 12 minutes marquée par un festival offensif sur le plan collectif (42-37), puis un second beaucoup plus raisonnable, les locaux virent même en tête de peu à la pause (62-59).

Avec ses 20 points, inscrits autant derrière l’arc qu’avec des attaques du cercle, Will Barton est l’homme le plus en vue de cette première période. À ses côtés à l’arrière, Jamal Murray est bien rentré dans son match aussi. En plus d’un « step-back » derrière l’arc, puis d’une finition au cercle en « back-door », servi par Nikola Jokic, le meneur avait inscrit quatre paniers dans le premier quart-temps.

Soirée compliquée pour Jamal Murray

Ses quatre seuls paniers… d’une rencontre qui va tourner au vinaigre pour lui en termes d’adresse (4/17 final). En face, Giannis Antetokounmpo n’a pas trop de difficulté pour se défaire de la défense de Paul Millsap. Un « spin move » en cœur de raquette lui permet de s’ouvrir la voie du cercle pour aller écraser le cercle à plusieurs reprises. La recette est connue.

On note toutefois que le double MVP en titre est moins efficace qu’à l’accoutumée, en ratant pas mal de tirs à proximité du cercle. Mais même lorsqu’il est contesté en transition, le Grec parvient à trouver un moyen de finir avec sa main gauche. Le rythme imprimé par les Bucks est un facteur dans cette partie. Les visiteurs inscrivent 18 points en contre-attaque, en n’en concédant que 5 à leurs adversaires.

Profitant d’un endormissement offensif des Nuggets, Milwaukee connaît un premier gros passage à l’entame du troisième quart-temps, en infligeant un 15-0 (68-77). Les Nuggets parviennent une première fois à combler cet écart, pas la seconde. Car dans l’ultime période, les Bucks s’échappent à nouveau.

Nikola Jokic accélère, en vain

Auteur d’un match d’une propreté folle à mi-distance et près du cercle, Khris Middleton prend les commandes. Ses « jumpers » à quatre mètres malgré les contestations font très mal, de même que sa passe lobée vers Giannis Antetokounmpo qui dunke (95-107). Bobby Portis rentre un tir primé en transition alors que les Nuggets ont tardé à revenir en défense, après un shoot sans rythme manqué de Michael Porter Jr.

Le patron des Nuggets tape alors du poing sur la table. D’abord auteur d’un tir à 3-points, Jokic prend le jeu à son compte. Par trois fois, il s’impose dans la raquette face à Brook Lopez. Faisant mine d’envoyer un « turnaround », il trouve au dernier moment Millsap sous le cercle. Un nouvel éclair de génie qui ne permet pas de combler l’écart.

Parce que ce diable de Giannis Antetokounmpo rentre un shoot à 3-points… avec la planche dans l’axe. Puis Middleton, voyant que Murray est sur lui en défense, le met sur orbite avec un nouvel « alley-oop » envoyé depuis le logo. Milwaukee finit logiquement par s’imposer. Une cinquième victoire de suite pour ces Bucks (16v-8d) qui poursuivent leurs déplacements à Phoenix mercredi. Les Nuggets (12v-11d) devront s’imposer face aux Cavs le même soir.