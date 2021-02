Stats & Highlights | Les Rockets et les Grizzlies ne perdent plus !

Les deux meilleures séries de victoire de la ligue se trouvent à l’Ouest. Elles sont à Memphis (sept succès de rang) et Houston (six) et ces deux équipes ont imposé leur autorité lundi soir, respectivement contre San Antonio et Oklahoma City.

Dans le même temps, les Cavaliers ont pris leur revanche contre les Wolves quand les Kings ont attendu les derniers instants pour déborder les Pelicans. Des défaites qui confirment que Minnesota et New Orleans sont toujours les deux pires équipes de l’Ouest.

Cleveland – Minnesota : 100-98

Les Cavaliers avaient manqué d’intensité lors de la première rencontre contre les Wolves. Ils ont rectifié le tir pendant cette revanche même si ce fut accroché et qu’ils ont tremblé. Après avoir dominé une grande partie du match, les Cavaliers ont encaissé un 11-1 et vu D’Angelo Russell et compagnie passer devant en dernier quart-temps.

Les joueurs de J.B. Bickerstaff réagissent avec six points de suite. Les Wolves auront une dernière réaction dans les ultimes secondes avec D’Angelo Russell et Malik Beasley, mais Taurean Prince assure aux lancers-francs pour valider la victoire des siens.

Cavaliers / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Prince 32 2/10 1/7 3/4 1 8 9 4 3 1 3 2 8 12 J. Allen 35 7/9 0/0 9/14 4 14 18 1 1 0 1 5 23 39 C. Sexton 41 7/17 2/4 10/11 0 3 3 3 0 0 2 0 26 19 D. Garland 38 9/18 1/4 0/0 1 2 3 11 2 0 2 0 19 22 I. Okoro 33 2/4 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 3 1 4 3 L. Stevens 14 2/5 0/1 1/2 1 3 4 1 1 0 0 1 5 7 C. Osman 18 4/12 2/4 0/0 6 1 7 2 1 2 0 0 10 13 J. McGee 13 0/3 0/0 0/0 2 3 5 0 3 0 2 3 0 3 D. Dotson 11 2/5 1/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 5 D. Windler 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Total 35/84 7/22 23/31 15 37 52 26 12 4 13 12 100 Timberwolves / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval E. Davis 20 3/5 0/0 2/2 2 3 5 0 2 0 0 1 8 12 D. Russell 29 7/19 3/9 1/2 0 2 2 4 1 1 0 0 18 12 M. Beasley 33 5/14 0/6 0/0 4 3 7 3 2 1 4 0 10 8 A. Edwards 31 5/12 2/5 1/1 0 3 3 2 2 1 0 0 13 12 J. Okogie 22 1/6 1/4 0/0 2 0 2 2 0 1 0 0 3 3 J. Vanderbilt 19 1/4 0/0 2/4 0 9 9 4 2 0 1 0 4 11 J. McDaniels 22 5/10 1/4 0/0 2 2 4 0 3 0 2 0 11 8 J. Layman 14 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4 N. Reid 13 5/11 2/3 0/0 2 1 3 0 5 0 0 0 12 9 R. Rubio 19 1/4 0/1 0/0 0 5 5 4 2 0 1 0 2 7 J. Nowell 17 5/13 1/3 1/2 3 1 4 1 2 0 0 0 12 8 Total 40/102 11/38 7/11 15 30 45 20 21 4 8 1 98

New Orleans – Sacramento : 109-118

Les Kings ont attendu le dernier quart-temps pour accélérer et faire la différence. Pendant trois quart-temps, les Pelicans avaient les commandes, surtout après l’expulsion de Marvin Bagley III au retour des vestiaires pour avoir reçu deux fautes techniques.

Mais De’Aaron Fox, comme contre Miami il y a quelques jours, a porté ses coéquipiers en dernier acte. Le meneur de jeu passe 17 points de suite en sept minutes et Sacramento remonte 10 points de retard avec un 16-3 pour s’imposer.

Pelicans / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Z. Williamson 31 6/13 1/2 4/4 2 6 8 2 3 2 4 3 17 21 B. Ingram 36 6/20 1/7 7/8 0 5 5 2 3 1 1 1 20 13 J. Hayes 11 3/6 0/0 1/1 3 1 4 0 4 0 0 0 7 8 L. Ball 32 5/13 2/5 2/2 0 2 2 5 1 3 1 0 14 15 E. Bledsoe 36 5/11 2/7 2/4 0 2 2 4 3 0 3 1 14 10 W. Hernangomez 29 6/11 0/1 1/2 6 5 11 2 1 1 1 0 13 20 K. Lewis Jr. 16 1/6 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 J. Hart 32 6/13 1/5 2/2 6 7 13 4 4 2 0 0 15 27 N. Alexander-Walker 18 2/8 2/3 1/1 0 0 0 2 2 1 0 0 7 4 Total 40/101 9/30 20/24 17 29 46 22 22 11 10 5 109 Kings / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Bagley III 22 5/12 0/2 0/2 1 3 4 1 3 0 2 1 10 5 H. Barnes 40 8/14 5/9 3/3 2 6 8 4 0 1 3 1 24 29 R. Holmes 33 6/7 0/0 5/7 2 8 10 3 4 0 4 6 17 29 D. Fox 40 14/24 3/10 7/7 2 2 4 12 3 1 6 0 38 39 B. Hield 39 4/16 4/15 4/6 1 7 8 3 3 0 1 0 16 12 C. Metu 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H. Whiteside 14 2/5 0/0 1/1 2 4 6 0 4 0 2 0 5 6 T. Haliburton 32 2/7 1/4 0/0 3 8 11 6 0 1 1 0 5 17 C. Joseph 14 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 K. Guy 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Total 42/88 14/43 20/26 13 39 52 31 18 3 20 8 118

San Antonio – Memphis : 102-133

Pour une fois, c’est avec leur attaque que les Grizzlies ont remporté ce duel face aux Spurs. Bien qu’ils soient privés de leurs intérieurs titulaires (Jaren Jackson Jr. et Jonas Valanciunas), Ja Morant et sa bande ont insisté à l’intérieur avec 62 points marqués dans la raquette (contre 32 pour les Texans).

Et comme les Grizzlies ont également été très adroits de loin (15 paniers primés, à 50% de réussite), San Antonio a été rapidement débordé.

Spurs / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. DeRozan 30 6/12 0/2 2/4 2 3 5 6 2 1 2 0 14 16 K. Johnson 31 7/16 3/8 8/8 3 7 10 3 1 1 1 1 25 30 L. Aldridge 18 5/8 2/4 0/0 0 1 1 0 0 1 1 1 12 11 D. Murray 24 2/9 2/6 0/0 1 4 5 4 2 0 1 0 6 7 L. Walker IV 16 2/6 0/1 0/0 0 4 4 0 2 1 0 0 4 5 T. Lyles 6 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 D. Eubanks 6 2/3 0/0 0/1 1 1 2 0 0 0 1 1 4 4 R. Gay 19 2/7 1/3 1/2 1 2 3 1 0 2 2 0 6 4 K. Bates-Diop 6 0/1 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 J. Poeltl 21 2/2 0/0 2/5 2 4 6 2 2 0 0 2 6 13 P. Mills 23 4/9 3/5 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 11 9 D. White 21 2/10 1/5 0/0 0 1 1 5 3 0 1 2 5 4 Q. Weatherspoon 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 3 0 0 2 D. Vassell 12 1/4 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 3 2 Total 37/89 13/37 15/22 10 32 42 28 13 8 14 7 102 Grizzlies / 133 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Clarke 22 7/10 0/1 4/4 1 5 6 2 1 1 0 2 18 26 X. Tillman 24 4/6 0/0 2/3 1 8 9 1 2 2 1 2 10 20 K. Anderson 26 7/11 2/4 1/3 0 8 8 3 1 0 0 1 17 23 J. Morant 22 5/9 1/1 2/2 1 2 3 8 1 2 4 0 13 18 D. Brooks 23 4/12 0/2 5/6 0 0 0 1 0 1 0 1 13 7 G. Dieng 24 8/10 3/3 0/0 4 5 9 1 5 0 1 1 19 27 T. Jones 28 5/9 1/3 0/0 1 2 3 14 1 2 1 0 11 25 J. Konchar 20 2/3 1/2 0/0 2 3 5 1 0 1 0 2 5 13 D. Bane 25 4/9 2/5 0/0 0 3 3 1 2 0 0 1 10 10 D. Melton 27 6/14 5/9 0/0 0 7 7 5 3 2 2 1 17 22 Total 52/93 15/30 14/18 10 43 53 37 16 11 9 11 133

Oklahoma City – Houston : 106-136

Les Rockets n’ont eu besoin que d’un quart-temps pour enfoncer le Thunder et ils l’ont fait avec la manière : 48 points marqués et 11 paniers à 3-pts (record NBA égalé dans ce domaine). C’est John Wall, avec six points, qui a lancé Houston et son 17-0 pour déjà faire l’écart.

Le trio Eric Gordon – Christian Wood – John Wall a inscrit 30 points en premier quart-temps et le Thunder a encaissé un superbe 11/14 à 3-pts en douze minutes. Sonnée et toujours en délicatesse avec sa défense, la franchise d’Oklahoma City ne reviendra jamais.