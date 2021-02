Maître du « money time », LeBron James achève les Hawks

Pour le dernier match de leur road-trip à l’Est, les Lakers démarrent tambour battant, avec un 9-2. Agressifs des deux côtés du parquet, ils obtiennent plusieurs paniers faciles en contre-attaque grâce à leur activité en défense. Les Hawks finissent cependant par se réveiller en trouvant enfin de l’adresse extérieure (15-14).

Terriblement dominateur dans la peinture, Los Angeles laisse bien trop d’espaces à Atlanta derrière l’arc, qui en profite pour prendre de plus en plus confiance dans ce domaine. Le rapport de force reste équilibré, à mesure que les bancs s’ouvrent, et les « Purple & Gold » mènent toujours, après un quart-temps (28-25).

Faute d’adresse, l’intensité retombe dans ce deuxième acte. Incapables de marquer le moindre panier en près de cinq minutes, les Lakers voient les Hawks leur passer devant, malgré les soucis de fautes de Clint Capela. Il faut dire que, sans Anthony Davis sur le banc, la présence de John Collins (13 points, 4 rebonds) pose problème aux hommes de Frank Vogel. Un temps-mort les remet toutefois en selle, à la sortie de LeBron James (39-38).

Une bataille Anthony Davis / John Collins dans la peinture

Abreuvés de ballons, Montrezl Harrell (12 points) et Anthony Davis (12 points) se régalent à tour de rôle dans la raquette géorgienne, malgré le relatif manque de mouvement dans le jeu de Los Angeles. Bien aidés par les nombreux coups de sifflet obtenus par Trae Young, les joueurs d’Atlanta font mieux que résister puisque l’écart s’élève à +4 à la pause et il est à l’avantage des champions en titre (50-46).

Comme en première période, les Lakers attaquent fort leur mi-temps en accélérant le tempo dès que possible et en se procurant plusieurs paniers faciles en transition, grâce à leur défense. Mais comme en première période également, les Hawks refusent de se laisser distancer et reviennent en s’appuyant principalement sur leur duo Trae Young / John Collins (64-58).

Atlanta revenu à hauteur, Anthony Davis poursuit son chantier à l’intérieur. En face, Trae Young continue lui aussi de martyriser ses défenseurs. Portés par leur meneur All-Star, qui crée tout un tas de décalages et provoque un nombre conséquent de fautes et/ou paniers, les hommes de Lloyd Pierce posent leur empreinte sur ce match. À douze minutes de la fin, Los Angeles se retrouve ainsi à courir après le score (76-75).

D’entrée de quatrième quart-temps, les Lakers reprennent les commandes. Emmenés par LeBron James, entouré des remplaçants californiens, ils s’envolent au tableau d’affichage, avec un 11-0 réussi pour passer à +10. Les Hawks rappellent leurs titulaires pour inverser la tendance, ce qui ne fonctionne que brièvement (88-80). LeBron James en vient, lui, à se chauffer avec des spectateurs présents aux abords du parquet. Et la dernière fois que cela s’est produit, cela s’était mal fini pour ses adversaires…

Provoqué, LeBron James se sublime

Après cet incident, John Collins ramène tout de même les siens à une possession. Opposé à la franchise de ses débuts, Dennis Schröder repousse Atlanta à -10, à coups de pénétrations incessantes. Un écart qui sera réduit à -2 en un peu moins de deux minutes, grâce à la maestria de Trae Young à l’organisation. Plus grand et plus mobile que ses défenseurs, Anthony Davis trouve ensuite un moyen de marquer ses points dans la peinture pour Los Angeles, comme il en a l’habitude depuis le coup d’envoi de cette partie (98-94).

Dans la foulée, Trae Young, encore lui, plante un 3-points du logo, rendu immédiatement par LeBron James, discret jusqu’ici et qui sort de sa boîte au bon moment (101-97). Sur la possession suivante, le « King » intercepte un ballon dans les mains de Clint Capela, avant d’inscrire un lay-up en contre-attaque puis quatre lancers francs synonymes de victoire. La messe est dite et les Lakers l’emportent à l’expérience (107-99), pour la septième et ultime rencontre de leur road-trip à l’Est, avec cette séquence décisive de LeBron James !

Le quadruple MVP termine avec 21 points, 7 rebonds et 9 passes au compteur, en ayant essentiellement pesé dans le dernier acte, après avoir été une nouvelle fois provoqué par des spectateurs. À ses côtés, Anthony Davis apporte 25 points et Montrezl Harrell en ajoute, lui, 19. Chez les Hawks, Trae Young compile 23 points et 16 passes, tandis que John Collins totalise 22 unités.