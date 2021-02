Les Bucks déroulent face aux Blazers

Avec leur toujours étonnant maillot bleu sur le dos, les Bucks prennent les Blazers à la gorge dès l’entame. Mais Damian Lillard lâche deux superbes passes à Gary Trent Jr., qui punit de loin, laissé seul par Donte DiVincenzo. Enes Kanter fait un bon travail poste bas, et Nassir Little tire rapidement profit de sa place dans le cinq majeur, pour donner le premier avantage aux siens (18-16).

Les hommes de Mike Budenholzer sont bombardés à 3-points, mais Giannis Antetokounmpo prend les choses en main. Sur un gros dunk en transition, puis sur un panier poste bas, le « Greek Freak » commence à faire un sacré chantier, comme d’habitude. Les deux formations envoient longue distance, et Jrue Holiday montre une fois de plus qu’il sera très important pour la suite de la saison. L’ancien arrière des Pelicans est extrêmement précieux, et, balle en main, il fait tourner en bourrique Carmelo Anthony. Avec 15 (!) tirs à 3-points cumulés par les deux formations, les Bucks font la course en tête après douze minutes (46-36).

Du grand Jrue Holiday

La « second unit » de Portland met le bleu de chauffe, et Anfernee Simons profite de brèches dans la défense pour rapprocher sa formation. Mais Antetokounmpo revient sur le parquet, et les choses se corsent de nouveau (54-44). Les joueurs du Wisconsin ralentissent le rythme de jeu, ce qui dérange fortement les Blazers. Le Big Three local fait beaucoup de dégâts, et Portland, l’une des plus mauvaises défenses de toute la ligue, ne fait rien pour arranger ce constat.

Coach Stotts est dépité sur sa chaise, et la « second unit » locale fait complètement exploser les visiteurs (30 points déjà !), par un très solide Bobby Portis, qui aura son mot à dire dans la course au meilleur 6e homme. Lillard peut hurler sur les arbitres, cela ne changera pas grand-chose : son équipe est à la rue. Le cinq majeur des Bucks, déjà assis sur le banc depuis de longues minutes, exulte : Milwaukee fait la course en solo au tableau d’affichage (79-56).

Le rouleau compresseur est en marche !

Les Bucks prennent une leçon de basket pour l’instant, et ils frisent le ridicule en défense. En réussite avec son tir, Little demeure l’une des rares satisfactions de sa formation ce soir, et il essaye de sonner la charge. Mais Holiday n’est pas en vacances, et il punit encore les Blazers, et l’écart augmente de nouveau (97-70). Le bateau Portland coule, et personne ne peut rien y faire. Coach Budenholzer fait souffler ses stars, et Portis en profite pour soigner sa feuille de stats. Les hommes en bleu peuvent continuer à dérouler leur jeu, et les seconds couteaux travaillent parfaitement, s’alignant sur les prestations des titulaires.

D.J Augustin et Portis enchainent les belles séquences, et Carmelo Anthony peut secouer la tête de dépit, son équipe a complètement lâché l’affaire. Coach Stotts tente quelques coups pour sauver ce qu’il reste possible de sauver, mais les Bucks ont mis le mode « sans pitié » en marche. Au trois quart, les locaux ont déjà tué le suspense (113-77).

Place au garbage time et aux « third unit ». Les seconds et… troisièmes couteaux peuvent lâcher les chevaux durant ce dernier quart. Bryn Forbes et Pat Connaughton encadrent les jeunes pousses locales (Sam Merrill et Jordan Nwora) et à leur tour, ils se font plaisir en allumant de loin. Le rythme de jeu baisse fortement, et Thanasis Antetokounmpo entre en jeu pour lui aussi faire partie de la fêtes et Portland repart de Milwaukee avec une lourde valise (134-106).