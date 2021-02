Devin Booker anéantit les Mavs avec son « game winner » !

On avait laissé Mavs et Suns sur un gros duel entre Luka Doncic et Chris Paul, remporté par ce dernier. Cette nuit, un troisième homme s’est invité dans ce duel à distance : Devin Booker. Après quatre matches manqués, l’arrière effectuait son retour. Un retour gagnant puisque l’arrière, non content d’inscrire 20 de ses 24 points en seconde période, a sorti le shoot de la gagne à moins de deux secondes du terme, pour infliger une sixième défaite de suite aux Texans.

Après la rencontre, Rick Carlisle, qui prend la responsabilité de ne pas avoir utilisé la dernière faute dont son équipe disposait sur la possession victorieuse des Suns, a de quoi nourrir des regrets. Car comme lors de la rencontre d’il y a quelques jours, Dallas a longtemps fait la course en tête. Après un premier quart-temps à l’équilibre parfait (22-22), les locaux, qui s’appuient sur Kristaps Porzingis ce soir et enregistrent le retour de Maxi Kleber, commencent à s’échapper au score.

Chris Paul, le festival

Alors que Luka Doncic n’inscrit son premier tir dans le jeu qu’à la moitié du second quart-temps, le Slovène fait la différence à la fixation en trouvant à deux reprises son pivot, Willie Cauley-Stein. Mais ce dernier est beaucoup moins à l’aise de l’autre côté du terrain, pour défendre sur les nombreux « picks-and-roll » dont tire profit Chris Paul.

C’est simple, dans ce second quart-temps, « CP3 » est injouable. Grâce à ses petits « fadeaway » caractéristiques à quatre mètres ainsi qu’une belle adresse derrière l’arc, le meneur inscrit 16 points dans cette période. Le souci est qu’il manque encore de soutien, si bien que Dallas, porté par son duo Doncic-Porzingis, garde la tête à la pause (53-47).

Les deux leaders sont bien soutenus par un Josh Richardson très incisif dans ses pénétrations, pour finir avec sa meilleure marque de la saison, ainsi qu’un Tim Hardaway Jr. visiblement pas si malheureux d’avoir cédé sa place dans le cinq au revenant Maxi Kleber. Alors que Booker monte en température et que Paul poursuit sa belle soirée, Phoenix compte tout de même jusqu’à 11 unités de retard dans ce troisième quart-temps (66-77), le plus gros écart du match.

Un « money time » étouffant

Phoenix parvient à recoller sans difficulté, de sorte que le dernier quart-temps s’annonce prometteur et très disputé. C’est le cas. Dallas compte encore deux points d’avance (101-99) à moins de trois minutes du terme quand Kristaps Porzingis repousse violemment au cercle Deandre Ayton, le monsieur rebond de la soirée (17 prises), qui préfère intelligemment ressortir le cuir vers Devin Booker à trois points et ça rentre.

Tim Hardaway Jr. lui répond de la même distance puis « CP3 » y va de son « jumper ». Les deux équipes ne se quittent pas dans ce « money time » (104-104). Son équipe à nouveau menée de deux points, Chris Paul enrhume toute la défense des Mavs pour s’offrir un « layup » complétement ouvert. Sans doute surpris, il manque la cible… Mais son équipe parvient à s’offrir une dernière possession où ce même Paul délivre le caviar du match pour Booker en sortie d’écran qui inscrit son tir très compliqué malgré la main tendue de Richardson. Doncic aura un dernier tir encore plus compliqué mais manqué.

Troisième victoire de suite pour les Suns (11v-8d) qui poursuivent leur voyage à la Nouvelle-Orléans mercredi. Les Mavs (8v-13) tenteront de réagir à Atlanta le même soir.