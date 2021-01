Mavs – Suns : Chris Paul fait mieux que Luka Doncic dans le « money time »

« On a perdu quelques ballons, mal défendu sur plusieurs possessions et ils ont retrouvé le momentum. » Rick Carlisle fait bien de parler de ce « momentum », que son équipe a raté dans les derniers instants. Dans ce duel opposant deux équipes en convalescence en ce moment, avec encore un absent de marque de chaque côté (Devin Booker et Kristaps Porzingis), chacune a eu le droit à un gros temps fort, calqué sur la montée en régime dans son leader.

Prenons l’entame du troisième quart-temps donc. Après une première période parfaitement équilibrée (55-55), Luka Doncic nous propose un petit festival. Un lob de « alley-oop » vers Dorian Finney-Smith, un panier à 3-points en se stoppant en première intention en transition, un mouvement « up and under » près du cercle devant Deandre Ayton, un « floater »…

Le gros passage des Mavs et de Doncic

Le Slovène inscrit 18 de ses 29 points dans cette période. Et avec lui, Dallas inflige un sévère 17-2 pour s’envoler au score (70-57). Phoenix est resté quatre minutes sans inscrire le moindre point. Mais une fois la tempête passée, les Suns se remettent calmement au travail. Quelques « jumpers » de Mikal Bridges, plusieurs finitions au cercle de Deandre Ayton et surtout quantité de lancers-francs obtenus et convertis permettent à Phoenix se recoller.

On soulignera d’ailleurs la différence de fautes provoquées par les Suns, engendrant les sorties prématurées des deux pivots d’en face, Willie Cauley-Stein, passé tout près du double, et Dwight Powell. Phoenix obtient ainsi 31 passages sur la ligne dans ce match, dont 13 pour le seul Chris Paul qui en tire quasiment autant que toute l’équipe adverse.

À l’entame du dernier acte, Dallas a déjà perdu une partie de son avance (82-77). Les débats s’équilibrent dans les minutes qui suivent mais on sent bien que Chris Paul met progressivement la main sur le match. Il distribue à tout va dans le jeu de transition et sanctionne lui aussi derrière l’arc en première intention.

16 points de « CP3 » pour finir

Cauley-Stein s’en va contrer Bridges au cercle ? Pas de problème, « CP3 » a un petit « fadeaway » pour assurer la marque. À la passe ou à la finition, Chris Paul est impliqué dans presque toutes les possessions conclues par les Suns. Un nouveau lob vers son pivot Ayton, auteur d’un gros double-double, puis une passe laser vers le soldat Jae Crowder à 3-points, et voilà que Phoenix inflige un 9-0 (96-105) dans ce « money time », sans que Dallas ne réagisse.

Paul n’a plus qu’à terminer le boulot sur la ligne des lancers. Il vient d’inscrire 16 de ses 27 points et de distribuer 5 de ses 12 passes dans cette ultime période. Le changement de « momentum » en faveur des Suns, c’est grâce à lui !

Deuxième victoire de suite pour les Suns (10v-8d) qui retrouvent des couleurs après une mauvaise passe. Les Mavs (8v-12d), eux, restent dans le dur. Les deux équipes se rejouent lundi dans la même salle.