Avec un Malik Monk en feu, Charlotte fait tomber le Heat en prolongation

On l’avait déjà vu à son avantage face aux Bucks, et Malik Monk vit la meilleure période de sa jeune carrière. Sous pression après sa suspension et parce qu’il est en fin de contrat, l’arrière des Hornets a fait basculer la rencontre face au Heat, pour permettre aux Hornets d’enchaîner une 3e victoire de suite.

On est dans le 4e quart-temps, et Miami vient de signer un 24-7 pour se donner 10 points d’avance (111-101) à moins de trois minutes de la fin. La paire Butler-Adebayo est à son meilleur niveau, et le Heat semble avoir le match en main. On retrouve le Miami de la « bulle » avec du mouvement, des fausses pistes, des feintes… En face, Monk est déjà chaud, et il se prend pour C.J. McCollum avec de l’agressivité et une belle facilité technique comme sur ce fadeaway au coeur de la raquette.

Le duo Hayward-Graham finit le travail

Il reçoit le soutien de Devonte’ Graham à 3-points, mais Miami réagit bien avec un joli jeu à trois entre Butler, Iguodala et Adebayo qui dunke (113-108). Il reste une minute à jouer, et ça se tend. Chaque point devient compliqué à marquer, et c’est Monk, toujours aussi élégant, qui plante un 3-points pour égaliser (113-113) à 16 secondes de la fin. Derrière, Butler, défendu par Gordon Hayward, loupe son tir à six mètres. Prolongation !

Titulaire ce soir, LaMelo Ball donne le ton. Il enrhume Duncan Robinson pour envoyer Cody Zeller au dunk. C’est superbe ! Serré de près, Monk laisse Hayward prendre le jeu à son compte. L’ancien ailier des Celtics se comporte en patron, et il prend le dessus sur ses défenseurs. Derrière, Graham plante un 3-points arc-en-ciel à huit mètres, puis un 2-points tout aussi difficile ! Il ne peut rien arriver aux Hornets, et ils s’imposent 129-121 à Miami pour une 3e victoire de suite. La ligne de stats de Monk est belle : 36 points avec un 9 sur 13 à 3-points !