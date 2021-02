Le tandem LaVine/Markkanen repousse les Knicks

Les Bulls ont profité de la venue des Knicks pour renouer avec la victoire après trois défaites consécutives. Même s’ils ont été particulièrement maladroits à 3-points (6/29), les coéquipiers de Julius Randle (23 points, 11 rebonds, 7 passes décisives) y ont cru jusqu’au bout.

Le « showtime » est au rendez-vous en début de partie entre les alley-oop conclus par Daniel Gafford d’un côté et Mitchell Robinson de l’autre. Mais le plus spectaculaire de tous est Lauri Markkanen, qui enchaîne un 3-points, un panier près du cercle, un dunk ligne de fond, un service pour le 3-points de Thaddeus Young puis un nouveau missile lointain, faisant ainsi passer son équipe à +10 (28-18).

Lauri Markkanen au départ…

Le 2+1 d’Immanuel Quickley et le panier derrière l’arc d’Alec Burks relancent les Knicks qui parviennent à rester au contact, s’appuyant ensuite sur le dunk de Mitchell Robinson et le bon passage de Julius Randle. Mitchell Robinson fait même passer les Knicks devant d’une subtile claquette (50-51). Il faut encore un Lauri Markkanen inspiré avant la pause pour voir Chicago passer la mi-temps au chaud (59-55).

Le Finlandais est encore dans le coup pour relancer les siens aux côtés de la paire LaVine-Gafford avec un 3-points et un lay-up (68-59).

Les dunks de RJ Barrett et les deux de Nerlens Noel maintiennent toutefois les Knicks dans le coup à 12 minutes du terme. La menace se précise lorsque les trois paniers d’Alec Burks et les deux missiles à 3-points d’Immanuel Quickley font passer New York en tête à 3 minutes de la fin (94-95).

…Zach LaVine à l’arrivée

Mais dans le sprint final, Zach LaVine vient rappeler aux New-Yorkais la définition de « franchise player », celui qui fait notamment basculer le sort d’un match dans le « money-time ».

Après un service pour Thaddeus Young afin de permettre à Chicago de repasser devant, l’arrière va aligner un step-back, un 3-points décisif à 22 secondes du terme et les deux lancers de la gagne pour sécuriser la victoire (110-102).