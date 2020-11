Les Wizards et les Rockets ont discuté d’un échange entre Russell Westbrook et John Wall

Bien que Russell Westbrook ne jouisse pas d’une cote de popularité très élevée en NBA, les Rockets s’efforcent tout de même de lui trouver un nouveau point de chute, comme le leur a demandé le MVP 2017. Vraisemblablement amené à découvrir prochainement la conférence Est, celui-ci pourrait finalement poursuivre sa carrière à Washington, plutôt qu’à New York ou Charlotte, les deux équipes les plus intéressées par le « Brodie ».

Comme le rapporte The Athletic, la franchise de la capitale aurait effectivement été contactée par les dirigeants texans au sujet d’un échange impliquant, d’une part, Russell Westbrook et, d’autre part, John Wall. Le principal avantage d’une telle transaction étant que les deux All-Stars disposeront de salaires aux montants quasiment identiques lors de l’exercice 2020-21 (41 millions de dollars pour Westbrook, contre 40.8 millions de dollars pour Wall).

Des Rockets trop gourmands ?

En revanche, Houston prendrait un sacré risque en accueillant John Wall, éloigné des parquets depuis décembre 2018 et qui doit encore toucher potentiellement 131 millions de dollars sur les trois prochaines années. En l’état, il est surtout compliqué de se faire un avis sur le niveau de jeu du meneur, désormais âgé de 30 ans et qui a notamment connu une rupture du tendon d’Achille en février 2019…

D’un autre côté, les Wizards pourraient être tentés d’associer Russell Westbrook à Bradley Beal, jugé intouchable par son GM Tommy Sheppard. Sur le papier, ce duo semble en tout cas hautement complémentaire. Tandis que Westbrook pourrait retrouver un rôle de porteur de balle principal, Beal n’aurait plus autant de responsabilités offensives qu’en 2019-20 et pourrait évoluer bien plus souvent sans ballon… comme lorsque John Wall l’accompagnait dans le « back-court » de Washington. L’ancienne vedette du Thunder apporte, de surcroît, davantage de garanties que Wall en termes de niveau de jeu.

Reste à savoir si un accord sera trouvé entre les deux équipes. À l’heure actuelle, ce ne serait pas le cas puisque les Texans en demanderaient un peu plus dans la balance. ESPN rapporte que les Rockets veulent des premiers tours de Draft et des jeunes talents car ils n’ont pas oublié qu’ils ont lâché beaucoup il y a un an pour récupérer Westbrook.

Affaire à suivre…