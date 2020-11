Washington et Bradley Beal toujours sur la même longueur d’onde

Avec ses 30.5 points de moyenne, Bradley Beal est entré dans une autre dimension la saison dernière, et quelques équipes seraient prêtes à faire des folies pour le récupérer. La semaine dernière, l’arrière des Wizards a reconnu que « beaucoup d’équipes appelaient » ses dirigeants, mais il veut rester fidèle à sa franchise de toujours, où il a prolongé jusqu’en 2022. Des propos qui ne surprennent pas le GM Tommy Sheppard.

« Brad est absolument engagé avec nous. L’an passé, il a signé une prolongation de contrat. Je pense que nous sommes absolument engagés avec lui » explique-t-il sur NBC Sports. « La chose la plus importante qu’on demande à chacun, c’est « allons gagner ! » On est en contact direct pendant cette intersaison, et il est très excité par la saison à venir. Il n’a donné aucune indication contraire, et je ne m’attends pas à entendre autre chose. Je pense qu’il reste toujours aussi impliqué avec Washington. »

« Gagner », c’est la priorité de Bradley Beal qui a tout de même mis la pression sur ses dirigeants la semaine dernière en déclarant : « J’essaie de me mettre dans une situation où j’ai la possibilité de construire autour de moi. Mais dans le même temps, je veux gagner, et ils le savent, et ils doivent le montrer. »

Mais pour Tommy Sheppard, le retour de John Wall sur le terrain va changer beaucoup de choses.

« L’an passé a été très difficile comme on a beaucoup fait tourner en l’absence de John. Bradley a pris beaucoup sur ses épaules, et c’était difficile. Et au-delà de ça, il y a eu l’interruption de la saison. Malgré tout ce qu’il s’est passé, Bradley s’est comporté en professionnel et en grand leader. La plus grande farce de l’année a été son absence au All-Star Game et dans une All-NBA Team. Il les méritait. »