Bradley Beal s’accommode des rumeurs de transfert

Même après avoir signé une prolongation de contrat, Bradley Beal reste au cœur des rumeurs. En mai dernier, son agent avait même été obligé de s’exprimer, pour couper court aux bruits de couloir. Les récents propos de l’arrière des Wizards, sur son envie de rester toute sa carrière dans la capitale, ne suffiront donc pas.

Bradley Beal a la cote depuis quelques années et sa dernière saison (30.5 points de moyenne) n’a fait que le confirmer. Nul doute donc que les rumeurs vont continuer d’apparaître. N’est-ce pas difficile à vivre pour lui ?

« Quand je joue et que je vois ce genre de choses, je ne me laisse pas déranger par ça. Je ne vois pas ça comme une diversion », assure-t-il dans un podcast. « En début de carrière, cela m’aurait probablement affecté. »

Le double All-Star assure donc qu’il n’est plus perturbé par les rumeurs. Il analyse davantage cette situation comme une décoration et une confirmation qu’il joue à haut niveau.

« Désormais, c’est simplement une manière de connaître sa valeur, on sait qu’on est demandé, notamment par des équipes qui veulent gagner le titre. Les équipes essaient, elles passent des coups de fil pour se renseigner et proposer des échanges. Ce n’est pas un secret et ça dure depuis quelques années. C’est un signe de respect et de motivation. Je dois continuer de jouer dur, d’être professionnel, car les gens apprécient cela. »

C’est aussi le signe que les Wizards ne sont pas performants et que les autres clubs pensent qu’il est possible de récupérer leur meilleur joueur s’ils se lancent dans une pleine reconstruction.