Bradley Beal veut rester l’homme d’une seule franchise

Son nom a circulé au Heat, aux Nets ou même aux Lakers depuis que Snoop Dog en fait sa recrue idéale mais Bradley Beal a prolongé aux Wizards en octobre 2019, et le voilà désormais lié à sa franchise de toujours jusqu’en 2022. S’il doit rejoindre un candidat au titre d’ici là, ce sera forcément via un échange, mais l’intéressé continue de réaffirmer sa loyauté à Washington.

« Cela compterait plus que tout au monde. Je suis un gars fidèle. Je veux être ici. J’ai signé ma prolongation de contrat » rappelle-t-il au micro du podcast Buck and Phil. « Pour moi, ce serait énorme. Franchement, qui serait capable de faire toute sa carrière au même endroit ? Vous savez, on ne voit plus ça aujourd’hui… »

Il reste tout de même quelques exemples comme Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Damian Lillard et même John Wall, son coéquipier à Washington. La saison prochaine, il n’y aura plus de blessés. Les Wizards pourront reprendre leur marche en avant, et Beal espère que l’équipe sera attractive. « Ce serait un honneur, mais mon but ultime est de gagner. Je veux gagner, et on va gagner ! Je sais qu’on peut y arriver. Je sais que c’est un endroit où l’on peut gagner, et je sais que c’est un endroit où l’on peut faire venir des gars pour gagner. Mais on doit d’abord le prouver sur le terrain. »

A 27 ans, Beal reste sur sa meilleure saison en carrière, mais il a pu constater que sans résultats collectifs, même les honneurs individuels sont difficiles à décrocher : il n’a pas été All-Star et n’a pas décroché une place dans une All-NBA Team !